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В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценой на бензин
15.11.2018 20:38 — Новости Общества | БДГ
Падающие на мировом рынке цены на нефть, вероятно, никак не повлияют на планы белорусских властей по повышению стоимости топлива в Беларуси.
Во время посещения ОАО «Нафтан» председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что цены на топливо в стране будут и дальше расти. Он отметил, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен как при росте стоимости сырья, так и при его снижении.
Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
Как
В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила
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Падающие на мировом рынке цены на нефть, вероятно, никак не повлияют на планы белорусских властей по повышению стоимости топлива в Беларуси.
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