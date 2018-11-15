В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценой на бензин

Падающие на мировом рынке цены на нефть, вероятно, никак не повлияют на планы белорусских властей по повышению стоимости топлива в Беларуси.

Во время посещения ОАО «Нафтан» председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что цены на топливо в стране будут и дальше расти. Он отметил, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен как при росте стоимости сырья, так и при его снижении.

Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Как заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот» 8 ноября, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.