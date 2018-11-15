Доброе утро!

Вы знаете, что у нас могут запретить фотографировать людей на улице? Это только кажется, что вопрос должен волновать только профессиональных фотографов — вас тоже обязательно коснется , и мы разбирались, как. «Сегодня у многих есть телефоны с камерами, и человек может влезть в частную жизнь другого человека. И почему он должен снимать, если я не хочу, чтобы меня снимали?», — считает депутат Девятовский. Особенно разработчики законопроекта беспокоятся за милицию: МВД категорически не хочет, чтобы их сотрудников снимали при исполнении должностных обязанностей. Прямо в законе пропишут! Юристы, кстати, считают это странным: «Если это запретят, то это будет очевидным нарушением права на свободное распространение информации. Если это общественное место и я вижу сотрудника внутренних дел, почему я не могу его сфотографировать? Это представитель власти, и именно поэтому я тем более должен иметь возможность фотографировать. Он отражает интересы государства и следит за соблюдением правопорядка и законодательства. В такой ситуации у граждан, наоборот, должно быть больше прав и возможностей фотографировать сотрудников милиции. Если милиционер находится не в общественном месте, а пришел к вам домой, то у вас тоже должно быть право его снимать. Это же ваша личная жизнь, а не его. Его личная жизнь — это когда он у себя дома и не при исполнении».





Одна из самых резонансных тем последних дней — так будет ли «граница с Россией». Помните, писали, что н а нашей границе появится международный пункт пропуска ? Понятно, для чего он нужен россиянам, — а нужен ли нам? Эксперт уверен — да .

А мы с вами тем временем продолжаем богатеть. Не замечали? Это вы, наверное, в Могилевской области живете — там наиболее скромный рост благосостояния людей . Но при всем нашем позитиве эксперты МВФ не обнадеживаю т: потенциальный рост Беларуси довольно слабый, он не позволит доходам расти так, чтобы сближаться с уровнем более богатых стран региона. Еще мы, кстати, расспросили местных экспертов, что будет c нашими зарплатами и курсом рубля к концу года . Интрига?

Небогатым белорусам нужны недорогие машины — и нам вчера официально представили бюджетный седан Geely Emgrand 7 (по сути, это рестайлинговая версия машины предыдущей генерации). Итак, что мы о ней знаем ? Например, что это самая доступная машина в гамме завода. А еще, боимся, скоро во флоте «Белавиа» появится доступная альтернатива Boeing и Airbus — самолет российского производства Иркут МС-21 . Та-а-а-ак, жизнь нас к этому не готовила, но если президент сказал: «Очень внимательно присматриваемся» — значит, будем ждать.

Но давайте о хорошем. И красивом. И умном. И добром. Знакомьтесь — Екатерина Сакович! Ее вчера выбрали «Миссис Беларусь» , и девушка представит нашу страну на конкурсе «Миссис мира». Мы уверены — представит достойно!

Вчера же был «Матч года» для нашей футбольной сборной: сборная Люксембурга принимала нашу дружину. Парни смогли, не подвели, не подкачали — и эта победа почти обеспечила нам выход в плей-офф Лиги наций (достаточно просто не проиграть Сан-Марино). Болеем за #белыякрылы!





Видели, что в Британии сейчас творится? События вокруг «брексита» привели страну на порог, возможно, самого серьезного за послевоенную историю политического кризиса. В ближайшее время Великобританию могут ждать падение правительства Терезы Мэй и внеочередные выборы или новый референдум о членстве в ЕС, а, может быть, и то и другое. 14 ноября правительство Мэй после пяти часов споров утвердило проект соглашения с ЕС, а уже утром 15 ноября в отставку в знак несогласия с этим решением ушли министр по «брекситу» Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер Маквей и еще шесть членов правительства более низких рангов. Ожидаются новые отставки, растет число оппонентов Мэй в верхушке Консервативной партии. Терезе Мэй как лидеру могут выразить вотум недоверия . Будем следить, конечно.

А в Калифорнии продолжаются страшные пожары. Число жертв увеличилось до 66 человек , 630 пропали без вести. Ужас…

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ ВЧЕРА НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Вчера страна следила за историей в музыкальной школе около Гродно: там, оказывается, дети с сентября занимаются в классах без света — с фонариками . Местные власти, конечно, обещали ситуацию исправить — а вместе этого взяли и предложили учительнице, которая сфотографировала занятие «при свечах» и выложила фото в Сеть, уволиться . Та, признается, растерялась и расплакалась: «Я работаю в профессии с середины 90-х годов. И для меня просто удивительна вся эта ситуация с отсутствием света и с тем, что меня попросили „на выход“ в середине учебного года». Позже чиновники сказали: ну что вы, вы все не так поняли , она просто «была приглашена на Совет отдела культуры, где объяснила в письменном виде свое поведение по поводу фотоснимка, сделанного ею в вечернее время суток». И тут мы все не поняли еще пуще прежнего… Будем следить, чем дело закончится. Пока, говорят, детей-музыкантов «переселили» в библиотеку.





В суде с последним словом вчера выступили четыре следователя и эксперт из Мяделя. Помните, их обвиняют в том, что замяли дело в отношении коллеги? Говорили эмоционально : кто-то просил не разлучать с детьми, кто-то — «не взирать на другую структуру, которая стоит за этим делом». Посмотрим, чем закончится.

Как и обещали, продолжили разбираться в ситуации с демонтажом исторического зала гимнастики в столичном Доме офицеров . Минобороны говорит, что «помещение пустовало, и мы терпим в принципе серьезные убытки». А должны, мол, «мыслить государственно». «Не имеем права тратить государственные деньги в угоду коммерческой структуре, хотя она и несет пользу и здоровье детям… Если бы речь шла о спорте высоких достижений и детско-юношеском спорте, то, конечно, вопрос рассматривался бы по-другому. А так Минспорта нам прокомментировало, что здесь нет никакого спорта, а чисто коммерческий проект». Тренер сдаваться не собирается , будем следить.





А в Витебске попрощались с некоторыми трамваями, правда, не насовсем — на 4 года, пока будут ремонтировать один из ключевых путепроводов в городе. На это время с витебских улиц пропадут трамваи № 4, 6, 8, 9. Мы проехали по одному из последних маршрутов «восьмерки» и узнали, как люди относятся к переменам. Предупреждаем — недовольных очень много .

Ну и посмотрите , какой дворец (зачеркнуто) «шалаш Ильича» (зачеркнуто) 21-этажный жилой комплекс построят в Москве для белорусского посольства. Здесь будут квартиры, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, мини-бассейном и сауной, две спортплощадки: гимнастическая и для игры в бадминтон, а также детские игровые площадки и зоны для тихого отдыха на участке, примыкающем к национальному парку «Лосиный Остров».

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Что-то странное иногда происходит в стране. Вчера, например, стало известно, что подростка, который ударил рукой по «лицу» скульптуры городового возле здания МВД, заставили… просить прощения у памятника. Да, вы все правильно прочли. Просить. Прощения. У памятника. Подробности — здесь .

Очередной прекрасный текст из наших «Шведских хроник» . О хоккее (режет по живому, ну вы понимаете, да?..). Побывали в небольшом 30-тысячный город Шеллефтео. Почти тысяча километров от Стокгольма. Размером с Новогрудок. Простой факт: у них за последние 10 лет — 22 игрока, задрафтованных клубами НХЛ, у нас из всей 10-миллионной Беларуси — шесть. Думайте сами. Разбирались, как они это делают, черти .





Знакомьтесь — Андрей Андриянчик. 22-летний минчанин снял на свои деньги полуторачасовой фильм «Жизнь под черной шляпой», посвященный мафии. Продал гараж, назанимал денег — и вот за 18 тысяч долларов получилось кино . Увидим ли мы его? Скорее всего, так или иначе да: в ближайшее время парень собирается предложить фильм для показа на телевидении или в кинотеатрах. А если откажут — выложит картину в открытый доступ.

Кстати, сегодня во Дворце культуры профсоюзов впервые в Минске пройдет творческий вечер писателя, поэта, блестящего колумниста, лектора и учителя Дмитрия Быкова. О том, чем ранний Быков отличается от позднего, почему Крыму нет и не может быть замены, а политическим организациям не место в школе, читайте в интервью TUT.BY .

На днях мы опубликовали первую часть рассказа белоруски Татьяны — помните? — о том, как она решилась на переезд во Вьетнам и приноровилась к местной ментальности. Вчера была вторая часть истории : о вьетнамской медицине, образовании, традициях и ценах. «Смешной момент был, когда детей выгоняли во время перемены на площадку (у нашей школы есть огромная площадка для игр), а дочка сидела с книжкой (стеснялась выходить и знакомиться). Учительница сказала ей: „Иди, читать в перерыве нельзя, надо идти бегать и прыгать!“. Мы долго смеялись над тем, как это противоположно тому, что считается нормой в белорусских школах».

А вот здесь расскажем, как белоруска пробежала Нью-Йоркский марафон и теперь понимает, почему за это не жалко заплатить 358 долларов! «Очень помогали болельщики. Теперь я понимаю, что чувствуют рок-звезды, выходя на сцену под рев толпы. Это ни с чем не сравнимое ощущение подъема, эйфории, опьянения, когда по телу бегут волны мурашек и ты в центре всеобщего внимания и любви. И неважно, что рядом бегут еще 50 тысяч таких же „рок-звезд“, — ты чувствуешь исключительность момента и какую-то ирреальность происходящего. Весь Нью-Йорк вышел меня поддержать! Вау!»





И снова о погоде и безопасности, уж простите. За окнами — то проливной дождь вперемешку со снегом, то туман и тепло. Дорога тут же отреагировала на это чередой аварий , иногда, к большому сожалению, смертельных . Потому что не переобулись? С одной стороны, по закону на летних шинах можно ездить до 1 декабря, с другой — дорожные условия уже далеки от комфортных. Мы тут для вас (да и себя, что уж) попытались разобраться, можно ли еще тянуть с переобувкой или летняя шина на мокром и холодном асфальте сработает лучше зимней. Автомобилистам читать обязательно !

Все новости четверга, 15 ноября

Кстати. Вчера в прокат вышли «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». У фанатов Гарри Поттера праздник! А если вы не такой, но друзья-поттероманы обязательно затащат в кино за компанию, — вот вам шпаргалка о том, что это вообще за «твари» (чтобы вам было о чем с людьми поговорить, ну и еще можете выучить и блеснуть «словом года» ). Хорошей пятницы, друзья, — завтра выходные (хотите, за 10 секунд подскажем, куда сходить в Минске именно вам ?)

Ваша редакция