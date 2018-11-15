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Туман и дожди. Погода в Гродно в выходные
16.11.2018 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Суббота в Гродно, по прогнозу
В субботу, 17 ноября, обойдется без осадков. Будет сильный туман и, соответственно, плохая видимость. Туман. Температура воздуха ночью около нуля, днем — −1…−3°С.
В воскресенье, 18 ноября, в прогнозе дождь. Но станет теплее: ночью около нуля, днем — +3…+5°С.
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Суббота в Гродно будет туманной и с небольшим морозцем, а в воскресенье потеплеет, но пойдет дождь.
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