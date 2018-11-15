И туман, и дождь, и снег. Погода в Витебске в выходные

Суббота, по прогнозу pogoda.by , будет туманной и с небольшим морозцем, а в воскресенье потеплеет, но пойдет дождь и снег.

В субботу, 17 ноября, обойдется без осадков. Туман. Температура воздуха ночью −2…−8°С, днем — −1…−3°С.

В воскресенье, 18 ноября, в прогнозе осадки — дождь, мокрый снег. Но станет теплее: ночью около нуля, днем — +1…+3°С.