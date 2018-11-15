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На Гоголя в Бресте начали устанавливать деревянные домики к новогодней ярмарке

16.11.2018 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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К сезону новогодних ярмарок на улице Гоголя начали устанавливать деревянные домики, пишет «Заря».


Сувениры и другие товары праздничной тематики можно будет приобрести тут с 1 по 31 декабря. Напомним, что в прошлом году жители и гости Бреста оценили новый формат рождественской ярмарки на улице Пушкинской, поэтому было решено заменить торговые палатки и на улице Гоголя.

«Сказочный городок» также вернется и на Пушкинскую. Планируется, что он начнет свою работу с 1 декабря и будет радовать жителей и гостей города до 19 января 2019 г.

Кроме того, предпринимателям будут предложены площадки за ЦУМом и в районе ТЦ «Экватор».


 
Теги: Брест
 
 
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Сувениры и другие товары праздничной тематики можно будет приобрести тут с 1 по 31 декабря.
 
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