|
Польские пограничники нашли в "товарняках" из Бреста контрабандных сигарет на 156 тысяч долларов
16.11.2018 08:17 — Новости Общества | Tut.by
43 тысячи пачки сигарет обнаружили польские пограничники в в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь»,
Контрабанда была скрыта в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи. Завернутые в черные пакеты коробки с сигаретами перевозились со щепой.
Рыночная стоимость контрабанды — около 156 тысяч долларов.
Составы с контрабандной продукцией направили в Малашевичи на разгрузку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрабанда была в щепе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)