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Польские пограничники нашли в "товарняках" из Бреста контрабандных сигарет на 156 тысяч долларов

16.11.2018 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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43 тысячи пачки сигарет обнаружили польские пограничники в в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь», сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.


Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Контрабанда была скрыта в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи. Завернутые в черные пакеты коробки с сигаретами перевозились со щепой.

Рыночная стоимость контрабанды — около 156 тысяч долларов.

Составы с контрабандной продукцией направили в Малашевичи на разгрузку.

 
Теги: Брест
 
 
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