43 тысячи пачки сигарет обнаружили польские пограничники в в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь», сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.



Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Контрабанда была скрыта в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи. Завернутые в черные пакеты коробки с сигаретами перевозились со щепой.

Рыночная стоимость контрабанды — около 156 тысяч долларов.

Составы с контрабандной продукцией направили в Малашевичи на разгрузку.