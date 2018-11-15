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Все сложно. Погода в Гомеле в выходные
16.11.2018 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Ноябрь пробует себя в роли зимнего месяца — но пока получается неумело и некрасиво. В ближайшие дни гомельчан ждет «винегрет» из снега, дождя, солнца, мороза и слякоти.
В субботу
В воскресенье — +1°C и то снег, то дождь.
Хороших выходных, не мерзните!
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В ближайшие дни нас ждет винегрет из снега, дождя, солнца, мороза и слякоти.
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