Все сложно. Погода в Гомеле в выходные

Ноябрь пробует себя в роли зимнего месяца — но пока получается неумело и некрасиво. В ближайшие дни гомельчан ждет «винегрет» из снега, дождя, солнца, мороза и слякоти.

В субботу по данным pogoda.by, ожидается малооблачный и солнечный денек. Утром и вечером до — 6 °C, днем — около нуля.

В воскресенье — +1°C и то снег, то дождь.

Хороших выходных, не мерзните!