У парка «Фестивальный» теперь новый вход, который оформлен в виде двух сторо­жевых башен, стилизованных под старину.





Ранее на этом месте было деревянное ограждение, которое, как и расположенный за ним сказочный городок, со временем пришло в негодность. Забор, теремок и зверушек убрали, взамен же долго ничего не устанавливали.





Новую входную группу по заказу акционерного общества «Кирмаш» изготовило гомельское предприятие, специализирующееся на устройстве кемпингов. Спон­сорам изделие обошлось в 21 тыс. рублей.



