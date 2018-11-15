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В парке "Фестивальный" обновили парадный вход
16.11.2018 08:10 — Новости Общества | Tut.by
У парка «Фестивальный» теперь новый вход, который оформлен в виде двух сторожевых башен, стилизованных под старину.
Ранее на этом месте было деревянное ограждение, которое, как и расположенный за ним сказочный городок, со временем пришло в негодность. Забор, теремок и зверушек убрали, взамен же долго ничего не устанавливали.
Новую входную группу по заказу акционерного общества «Кирмаш» изготовило гомельское предприятие, специализирующееся на устройстве кемпингов. Спонсорам изделие обошлось в 21 тыс. рублей.
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Новая входная группа обошлась в 21 тыс. рублей.
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