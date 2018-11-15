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20 ноября в Николаево «прямую линию» и приём граждан проведёт депутат Мирош Виктор Викентьевич
16.11.2018 — Новости Общества | Герой працы
20 ноября в Николаево «прямую линию» и приём граждан проведёт депутат Мирош Виктор Викентьевич
20 ноября, во вторник, с 10.00 до 12.00 в здании Николаевского сельского Совета «прямую линию» и приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Мирош Виктор Викентьевич.
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20 ноября в Николаево «прямую линию» и приём граждан проведёт депутат Мирош Виктор Викентьевич 20 ноября, во вторник, с 10.00 до 12.00 в здании Николаевского сельского...
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