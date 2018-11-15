В воскресенье в Бресте выпадет снег. Пока - мокрый

В субботу в Бресте будет ясно и без осадков, а на воскресенье передают мокрый снег, сообщает pogoda.by.

В субботу утром столбик термометра опустится ниже нуля: −2…4°C. Днем воздух прогреется до +3°С. Погодна будет ясная без осадков. Лишь вечером небо затянет тучами, а на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров.

В воскресенье будет ненастно. Днем обещают мокрый снег, вечером — дождь. Температура воздуха — +1…3°С.