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В воскресенье в Бресте выпадет снег. Пока - мокрый
16.11.2018 09:41 — Новости Общества | Tut.by
В субботу в Бресте будет ясно и без осадков, а на воскресенье передают мокрый снег,
В субботу утром столбик термометра опустится ниже нуля: −2…4°C. Днем воздух прогреется до +3°С. Погодна будет ясная без осадков. Лишь вечером небо затянет тучами, а на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров.
В воскресенье будет ненастно. Днем обещают мокрый снег, вечером — дождь. Температура воздуха — +1…3°С.
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В субботу в Бресте будет ясно и без осадков, а на воскресенье передают мокрый снег.
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