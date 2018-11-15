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Снег и около нуля. Погода в Могилеве в выходные

16.11.2018 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
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А вы уже играли в снежки? Нет? Готовьтесь: погода-то подходящая. В эти выходные в Могилеве будет около нуля, в воскресенье — снег весь день. А на следующей неделе прогнозируют метели и также нулевую температуру.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 ноября, днем будет ясно, на термометре — 0 °C. Ночью будет мороз до -9°С.

В субботу погода также будет солнечной, с легким морозом — будет преимущественно -1°С.

Мокрый снег прогнозируют все воскресенье, 18 ноября. Температура воздуха будет держаться в районе 0…+1°С.

Понедельник принесет порывистый ветер, а в первой половине — метель. Днем будет нулевая температура воздуха, к ночи прогнозируют мороз до -3°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня ночью будет сильный мороз - до -8 градусов. На неделе прогнозируют метели и нулевую температуру.
 
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