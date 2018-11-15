С 27 ноября 2018 г. служба «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета будет располагаться по адресу: г. Борисов, пр. Революции, д. 6.
Прием граждан службой «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:
понедельник, вторник, четверг, пятница 8:00 - 18:00
среда 8:00 - 20:00
суббота 9:00 - 13:00
без обеденного перерыва
выходной: воскресенье.
Прием юридических лиц службой «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:
понедельник - пятница 8:00 - 18:00
без перерыва
выходной: воскресенье.
Перечень административных процедур, по которым будет осуществляться прием заявлений граждан и юридических лиц, выдача административных решений через службу «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:
|
Наименование административных
процедур
|
Структурный элемент перечня административ-ных процедур, осуществляемых государственны-ми органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Прези-дента Республи-ки Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200
|
Структурный эле-мент перечня адми-нистративных про-цедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного по-становлением Сове-та Министров Рес-публики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
|
Жилищные правоотношения
|
Принятие решения о разрешении отчуждения объекта недвижимости
|
1.1.2
|
Принятие решения о разрешении отчуждения земельного участка и (или) возведенного на нем объекта недвижимости, незавершенного законсервированного строения, расположенного на таком участке
|
1.1.21
|
Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения
|
1.1.3
|
Принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения
|
1.1.4
|
Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.1.5
|
Принятие решения о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.1.51 , 1.1.5 2
|
Принятие решения о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.1.53
|
Принятие решения о разделе (объединении) очереди, переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи
|
1.1.6
|
Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.1.7
|
Принятие решения об индексации, о разделении чеков «Жилье»
|
1.1.10, 1.1.11
|
Принятие решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям
|
1.1.12
|
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое
|
1.1.14
|
8.1.5
|
Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое
|
1.1.15, 1.1.152
|
8.1.6
|
Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое
|
1.1.151
|
8.1.10
|
Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения
|
1.1.16
|
Принятие решения о согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части
|
1.1.17
|
8.1.3
|
Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда
|
1.1.18
|
Принятие решения о включении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда в состав жилых помещений социального пользования
|
1.1.181
|
Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда
|
1.1.19
|
Принятие решения о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого
|
1.1.20
|
Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме
|
1.1.21
|
8.1.8
|
Принятие решения о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме
|
1.1.211
|
Принятие решения о передаче в собственность жилого помещения
|
1.1.22
|
Принятие решения о включении в состав организации застройщиков, формируемой из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.1.23
|
Принятие решения о направлении граждан для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу
|
1.1.231
|
Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
|
1.1.24
|
Принятие решения о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения
|
1.1.28
|
Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)
|
1.1.31
|
Принятие решения о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)
|
1.1.32
|
Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
1.3.1
|
Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
|
1.3.9
|
Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, направлений для заключения договоров создания объектов долевого строительства
|
1.5
|
Включение в списки на получение льготных кредитов
|
1.6
|
Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек
|
1.7
|
Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места
|
1.14
|
Социальная защита
|
Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты
|
2.18
|
Выдача справки об удержании алиментов и их размере
|
2.20
|
Принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала
|
2.46
|
Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала
|
2.47
|
Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала
|
2.48
|
Выдача дубликата решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала
|
2.49
|
Принятие решения о внесении изменений в решение о назначении семейного капитала и выдача выписки из такого решения
|
2.50
|
Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи
|
3.15, 3.21
|
Опека, попечительство, патронаж, эмансипация
|
Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)
|
4.3
|
Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)
|
4.4
|
Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного
|
4.5
|
Принятие решения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью
|
4.6
|
Принятие решения о создании детского дома семейного типа
|
4.7
|
Принятие решения об установлении патронажа (назначении помощника)
|
4.8
|
Принятие решения об изменении фамилии несовершеннолетнего и собственного имени несовершеннолетнего старше 6 лет
|
4.9
|
Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
|
4.10
|
Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей
|
4.11
|
Образование
|
Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении
|
6.1.1
|
Выдача дубликата удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов
|
6.1.5
|
Выдача в связи с изменением половой принадлежности документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении
|
6.2.1
|
Выдача в связи с изменением половой принадлежности удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 6
|
6.2.5
|
Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования
|
6.6
|
Юстиция
|
Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
|
18.18
|
13.2
|
Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, касающимся имущественных и наследственных прав граждан
|
18.25.1
|
Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, не касающимся имущественных и наследственных прав граждан
|
18.25.2
|
Архитектура, градостроительство, строительство
|
Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов
|
8.10
|
3.156
|
Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке
|
9.3.1
|
Выдача разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос
|
3.1
|
Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории
|
9.3.2
|
3.11
|
Выдача акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории
|
9.3.4
|
Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи
|
9.3.5
|
Выдача акта проверки осуществления консервации не завершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи
|
9.3.6
|
Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации
|
9.4
|
3.30
|
Газоснабжение
|
Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией
|
10.3
|
Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности
|
10.19
|
Транспорт
|
Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств
|
15.19
|
Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах хранения транспортных средств
|
15.20
|
Охрана окружающей среды, природопользование
|
Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира
|
16.6
|
6.54
|
Выдача разрешения на пересадку объектов растительного мира
|
6.55
|
Принятие решения о выделении деловой древесины для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия
|
16.16
|
Налогообложение
|
Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела
|
18.14
|
Принятие решения о предоставлении льгот по уплате местных налогов, сборов, республиканских налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в местные бюджеты, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
|
18.16
|
Принятие решения об исключении капитальных строений, их частей из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены
|
18.24
|
Управление недвижимым имуществом
|
Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимое имущество
|
22.8
|
17.171
|
Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества
|
22.9
|
3.301
|
Принятие решения о возможности изменения назначения капитального строения, изолированного помещения, машиноместа по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без проведения строительномонтажных работ
|
22.91
|
3.303
|
Принятие решения об определении назначения капитального строения в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за исключением эксплуатируемых капитальных строений)
|
22.92
|
17.261
|
Принятие решения о возможности использования капитального строения, изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества
|
22.93
|
3.302
|
Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г. жилого дома (жилого изолированного помещения, иного строения), расположенного в городе или в сельском населенном пункте на предоставленном наследодателю в установленном порядке земельном участке, который при жизни наследодателя не был зарегистрирован в территориальной организации по государственной регистрации и не внесен в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа, а также соответствие этого строения требованиям к недвижимому имуществу, установленным законодательством
|
22.24