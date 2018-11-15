Наименование административных процедур Структурный элемент перечня административ-ных процедур, осуществляемых государственны-ми органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Прези-дента Республи-ки Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 Структурный эле-мент перечня адми-нистративных про-цедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного по-становлением Сове-та Министров Рес-публики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156

Жилищные правоотношения

Принятие решения о разрешении отчуждения объекта недвижимости 1.1.2

Принятие решения о разрешении отчуждения земельного участка и (или) возведенного на нем объекта недвижимости, незавершенного законсервированного строения, расположенного на таком участке 1.1.21

Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения 1.1.3

Принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения 1.1.4

Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.1.5

Принятие решения о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.1.51 , 1.1.5 2

Принятие решения о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.1.53

Принятие решения о разделе (объединении) очереди, переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи 1.1.6

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.1.7

Принятие решения об индексации, о разделении чеков «Жилье» 1.1.10, 1.1.11

Принятие решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям 1.1.12

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 1.1.14 8.1.5

Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое 1.1.15, 1.1.152 8.1.6

Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое 1.1.151 8.1.10

Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения 1.1.16

Принятие решения о согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части 1.1.17 8.1.3

Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда 1.1.18

Принятие решения о включении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда в состав жилых помещений социального пользования 1.1.181

Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда 1.1.19

Принятие решения о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого 1.1.20

Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 1.1.21 8.1.8

Принятие решения о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 1.1.211

Принятие решения о передаче в собственность жилого помещения 1.1.22

Принятие решения о включении в состав организации застройщиков, формируемой из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.1.23

Принятие решения о направлении граждан для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу 1.1.231

Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения 1.1.24

Принятие решения о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения 1.1.28

Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту) 1.1.31

Принятие решения о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту) 1.1.32

Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 1.3.1

Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения 1.3.9

Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, направлений для заключения договоров создания объектов долевого строительства 1.5

Включение в списки на получение льготных кредитов 1.6

Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек 1.7

Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места 1.14

Социальная защита

Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты 2.18

Выдача справки об удержании алиментов и их размере 2.20

Принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала 2.46

Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала 2.47

Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала 2.48

Выдача дубликата решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала 2.49

Принятие решения о внесении изменений в решение о назначении семейного капитала и выдача выписки из такого решения 2.50

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи 3.15, 3.21

Опека, попечительство, патронаж, эмансипация

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя) 4.3

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним и назначении опекуна (попечителя) 4.4

Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного 4.5

Принятие решения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 4.6

Принятие решения о создании детского дома семейного типа 4.7

Принятие решения об установлении патронажа (назначении помощника) 4.8

Принятие решения об изменении фамилии несовершеннолетнего и собственного имени несовершеннолетнего старше 6 лет 4.9

Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 4.10

Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей 4.11

Образование

Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении 6.1.1

Выдача дубликата удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 6.1.5

Выдача в связи с изменением половой принадлежности документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении 6.2.1

Выдача в связи с изменением половой принадлежности удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 6 6.2.5

Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования 6.6

Юстиция

Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 18.18 13.2

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, касающимся имущественных и наследственных прав граждан 18.25.1

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, не касающимся имущественных и наследственных прав граждан 18.25.2

Архитектура, градостроительство, строительство

Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов 8.10 3.156

Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке 9.3.1

Выдача разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос 3.1

Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории 9.3.2 3.11

Выдача акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории 9.3.4

Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи 9.3.5

Выдача акта проверки осуществления консервации не завершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи 9.3.6

Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации 9.4 3.30

Газоснабжение

Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией 10.3

Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности 10.19

Транспорт

Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств 15.19

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах хранения транспортных средств 15.20

Охрана окружающей среды, природопользование

Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира 16.6 6.54

Выдача разрешения на пересадку объектов растительного мира 6.55

Принятие решения о выделении деловой древесины для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия 16.16

Налогообложение

Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела 18.14

Принятие решения о предоставлении льгот по уплате местных налогов, сборов, республиканских налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в местные бюджеты, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 18.16

Принятие решения об исключении капитальных строений, их частей из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены 18.24

Управление недвижимым имуществом

Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимое имущество 22.8 17.171

Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества 22.9 3.301

Принятие решения о возможности изменения назначения капитального строения, изолированного помещения, машиноместа по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без проведения строительномонтажных работ 22.91 3.303

Принятие решения об определении назначения капитального строения в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за исключением эксплуатируемых капитальных строений) 22.92 17.261

Принятие решения о возможности использования капитального строения, изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества 22.93 3.302