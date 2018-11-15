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Чем поможет "одно окно"?

16.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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         С 27 ноября 2018 г. служба «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета будет располагаться по адресу: г. Борисов,                 пр. Революции, д. 6.

         Прием граждан службой «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:

понедельник, вторник, четверг, пятница 8:00 - 18:00

среда 8:00 - 20:00

суббота 9:00 - 13:00

без обеденного перерыва

выходной: воскресенье.

Прием юридических лиц службой «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:

понедельник - пятница 8:00 - 18:00

без перерыва

выходной: воскресенье.

         Перечень административных процедур, по которым будет осуществляться прием заявлений граждан и юридических лиц, выдача административных решений через службу «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета:

Наименование административных

процедур

Структурный элемент перечня административ-ных процедур, осуществляемых государственны-ми органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Прези-дента Республи-ки Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200

Структурный эле-мент перечня адми-нистративных про-цедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного по-становлением Сове-та Министров Рес-публики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156

Жилищные правоотношения

Принятие решения о разрешении отчуждения объекта недвижимости

1.1.2

  

Принятие решения о разрешении отчуждения земельного участка и (или) возведенного на нем объекта недвижимости, незавершенного законсервированного строения, расположенного на таком участке

1.1.21

  

Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения

1.1.3

  

Принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения

1.1.4

  

Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.1.5

  

Принятие решения о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.1.51 , 1.1.5 2

  

Принятие решения о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.1.53

  

Принятие решения о разделе (объединении) очереди, переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи

1.1.6

  

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.1.7

  

Принятие решения об индексации, о разделении чеков «Жилье»

1.1.10, 1.1.11

  

Принятие решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям

1.1.12

  

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое

1.1.14

8.1.5

Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое

1.1.15, 1.1.152

8.1.6

Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое

1.1.151

8.1.10

Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения

1.1.16

  

Принятие решения о согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части

1.1.17

8.1.3

Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда

1.1.18

  

Принятие решения о включении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда в состав жилых помещений социального пользования

1.1.181

  

Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда

1.1.19

  

Принятие решения о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого

1.1.20

  

Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме

1.1.21

8.1.8

Принятие решения о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме

1.1.211

  

Принятие решения о передаче в собственность жилого помещения

1.1.22

  

Принятие решения о включении в состав организации застройщиков, формируемой из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.1.23

  

Принятие решения о направлении граждан для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу

1.1.231

  

Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения

1.1.24

  

Принятие решения о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения

1.1.28

  

Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)

1.1.31

  

Принятие решения о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)

1.1.32

  

Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.3.1

  

Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения

1.3.9

  

Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, направлений для заключения договоров создания объектов долевого строительства

1.5

  

Включение в списки на получение льготных кредитов

1.6

  

Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек

1.7

  

Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места

1.14

  

Социальная защита

Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты

2.18

  

Выдача справки об удержании алиментов и их размере

2.20

  

Принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала

2.46

  

Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала

2.47

  

Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала

2.48

  

Выдача дубликата решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала

2.49

  

Принятие решения о внесении изменений в решение о назначении семейного капитала и выдача выписки из такого решения

2.50

  

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи

3.15, 3.21

  

Опека, попечительство, патронаж, эмансипация

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)

4.3

  

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)

4.4

  

Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного

4.5

  

Принятие решения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью

4.6

  

Принятие решения о создании детского дома семейного типа

4.7

  

Принятие решения об установлении патронажа (назначении помощника)

4.8

  

Принятие решения об изменении фамилии несовершеннолетнего и собственного имени несовершеннолетнего старше 6 лет

4.9

  

Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

4.10

  

Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей

4.11

  

Образование

Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении

6.1.1

  

Выдача дубликата удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов

6.1.5

  

Выдача в связи с изменением половой принадлежности документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении

6.2.1

  

Выдача в связи с изменением половой принадлежности удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 6

6.2.5

  

Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования

6.6

  

Юстиция

Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

18.18

13.2

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, касающимся имущественных и наследственных прав граждан

18.25.1

  

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социальноправового характера, не касающимся имущественных и наследственных прав граждан

18.25.2

  

Архитектура, градостроительство, строительство

Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

8.10

3.156

Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке

9.3.1

  

Выдача разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос

  

3.1

Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории

9.3.2

3.11

Выдача акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории

9.3.4

  

Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи

9.3.5

  

Выдача акта проверки осуществления консервации не завершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи

9.3.6

  

Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации

9.4

3.30

Газоснабжение

Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией

10.3

  

Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности

10.19

  

Транспорт

Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств

15.19

  

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах хранения транспортных средств

15.20

  

Охрана окружающей среды, природопользование

Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира

16.6

6.54

Выдача разрешения на пересадку объектов растительного мира

  

6.55

Принятие решения о выделении деловой древесины для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия

16.16

  

Налогообложение

Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела

18.14

  

Принятие решения о предоставлении льгот по уплате местных налогов, сборов, республиканских налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в местные бюджеты, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности

18.16

  

Принятие решения об исключении капитальных строений, их частей из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены

18.24

  

Управление недвижимым имуществом

Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимое имущество

22.8

17.171

Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

22.9

3.301

Принятие решения о возможности изменения назначения капитального строения, изолированного помещения, машиноместа по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без проведения строительномонтажных работ

22.91

3.303

Принятие решения об определении назначения капитального строения в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за исключением эксплуатируемых капитальных строений)

22.92

17.261

Принятие решения о возможности использования капитального строения, изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

22.93

3.302

Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г. жилого дома (жилого изолированного помещения, иного строения), расположенного в городе или в сельском населенном пункте на предоставленном наследодателю в установленном порядке земельном участке, который при жизни наследодателя не был зарегистрирован в территориальной организации по государственной регистрации и не внесен в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа, а также соответствие этого строения требованиям к недвижимому имуществу, установленным законодательством

22.24

  
 
 
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Борисовским районным исполнительным комитетом принято решение от 24 сентября 2018 г. № 1537 о создании службы «одно окно» по осуществлению административных процедур...
 
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