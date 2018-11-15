Часть автобусов в Могилеве 17 ноября будет ходить по графику буднего дня

В Могилеве в субботу, 17 ноября, некоторые автобусы будут ходить по маршрутам рабочего дня, сообщается на сайте горисполкома. Это связано с проведением праздника «Дажынкi».

По графику рабочего дня будут ходить автобусы на маршрутах № 7, 11, 18, 23, 24, 29, 38, 39, 40.

Остальной транспорт в Могилеве будет ходить по графику выходного дня.

17 ноября общественный транспорт также будет обязательно останавливаться на пунктах по требованию «Траецкая набярэжная» и «Палац культуры вобласці».