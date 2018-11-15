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Часть автобусов в Могилеве 17 ноября будет ходить по графику буднего дня
16.11.2018 10:01 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве в субботу, 17 ноября, некоторые автобусы будут ходить по маршрутам рабочего дня,
По графику рабочего дня будут ходить автобусы на маршрутах № 7, 11, 18, 23, 24, 29, 38, 39, 40.
Остальной транспорт в Могилеве будет ходить по графику выходного дня.
17 ноября общественный транспорт также будет обязательно останавливаться на пунктах по требованию «Траецкая набярэжная» и «Палац культуры вобласці».
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