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Часть автобусов в Могилеве 17 ноября будет ходить по графику буднего дня

16.11.2018 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве в субботу, 17 ноября, некоторые автобусы будут ходить по маршрутам рабочего дня, сообщается на сайте горисполкома. Это связано с проведением праздника «Дажынкi».

По графику рабочего дня будут ходить автобусы на маршрутах № 7, 11, 18, 23, 24, 29, 38, 39, 40.

Остальной транспорт в Могилеве будет ходить по графику выходного дня.

17 ноября общественный транспорт также будет обязательно останавливаться на пунктах по требованию «Траецкая набярэжная» и «Палац культуры вобласці».

 
Теги: Могилев
 
 
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