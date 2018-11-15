Фото из Facebook-аккаунта Екатерины Сакович

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса "Миссис Беларусь - 2018" состоялся накануне в Минске. Победительницей стала Екатерина Сакович. Именно она представит Беларусь на "Миссис мира - 2019", сообщает БЕЛТА.

Екатерине 31 год, она организатор мероприятий, актриса и журналист, воспитывает дочь.

На конкурс претендентки на корону представляли свои социальные проекты. У Екатерина Сакович - это театр без границ и преград, в котором на одной сцене с обычными школьниками будут выступать воспитанники детских домов и интернатов. Планируется задействовать также профессиональных актеров и режиссеров.

Всего на победу претендовали 16 конкурсанток. В финале проекта они участвовали в дефиле в вечерних платьях, интеллектуальном и других конкурсах. Титул первой вице-миссис Беларуси получила Татьяна Ринейская, второй - Кристина Мащенко-Кучинская.

В жюри конкурса были вторая миссис мира - 2017 Дарья Реут, модель Екатерина Доманькова, обладательница титула "Мисс мира на коляске - 2017" Александра Чичикова, дизайнер Владимир Цеслер и другие.-0-