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Закон защитит труд «надомников»?
16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
К сожалению, у работы «надомником» есть существенный минус: законодательно он прак-тически не защищён. Вместе с тем знаю, что в Беларуси готовятся изменения в закон об охране труда. В связи с этим хотелось бы узнать, планируются ли какие-либо меры по охране труда тех, у кого нет рабочего места на производстве или в офисе?
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К сожалению, у работы «надомником» есть существенный минус: законодательно он прак-тически не защищён. Вместе с тем знаю, что в Беларуси готовятся изменения в...
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