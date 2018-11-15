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Закон защитит труд «надомников»?

16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Закон защитит труд «надомников»?К сожалению, у работы «надомником» есть существенный минус: законодательно он прак-тически не защищён. Вместе с тем знаю, что в Беларуси готовятся изменения в закон об охране труда. В связи с этим хотелось бы узнать, планируются ли какие-либо меры по охране труда тех, у кого нет рабочего места на производстве или в офисе?
На вопрос отвечает член Совета Республики Национального собрания Республики Бела-русь Игорь КРАВЧЕНКО.
— В настоящее время проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» в установленном порядке внесён в правительство Беларуси. Он направлен на совершенствование норм Закона Республики Беларусь «Об охране труда» с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности. В документе предусмотрены нормы, направленные на профилактическую работу по соблюдению требований по охране труда.
Кстати, на эту тему в октябре на сайтах Министерства труда и социальной защиты БелТА была проведена онлайн-конференция. В её ходе прозвучала информация о том, что в законопроект включены среди прочих две дополнительные статьи — «Охрана труда домашних работников» и «Охрана труда работников-надомников», где определяются обязанности и права нанимателей, работников-надомников, а также граждан, предоставляющих работу домашним работникам, и самих домашних работников.
Например, предусматривается, что работы, поручаемые работникам-надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям по охране труда. Граждане, предоставляющие работу домашним работникам, обязаны информировать их о риске повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты; обязательно страховать домашних работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством; исполнять иные обязанности, предусмотренные в трудовом договоре.
Эти новации позволят обеспечить предоставление указанным работникам гарантий права на охрану труда.
Записала Ирина Лукашенко.

 
 
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К сожалению, у работы «надомником» есть существенный минус: законодательно он прак-тически не защищён. Вместе с тем знаю, что в Беларуси готовятся изменения в...
 
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