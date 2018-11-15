Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства

Выпуск элитных сыров успешно освоило ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». И уже скоро верхнедвинские сыроделы предложат покупателям интересную новинку.

— Выработка сыров занимает 80% в общем объеме производства, — рассказал специалист по маркетингу ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Виктор Крупенько. — Выпускается более 20 видов полутвердых и твердых сыров. Традиционные – российская, голландская группы – под брендом «Ян Сыродел», для элитных сыров введена торговая марка «Альгерд».

Верхнедвинские сыроделы создают продукты, которые по своим характеристикам не уступают европейским аналогам. Предприятие освоило выпуск элитной линейки традиционных европейских сыров: голландский сыр «Гауда», швейцарский «Маасдамер», итальянские «Пармезан классический» и «Асьяго».

Сыры выпускаются на австрийской технологической линии «Берч-Ласка». Она работает безостановочно и в сутки перерабатывает 240 тонн молока. К слову, для получения тонны сыра необходимо 10 тонн молока.

Высокое качество верхнедвинских сыров неоднократно отмечалось дипломами и грамотами на различных международных конкурсах и выставках.

Гордость сыроделов – «Пармезан классический», отмеченный высокими наградами — золотой медалью на международной выставке «Продэкспо» в Москве, Гран-при народного конкурса-дегустации «Чемпион вкуса». Престижные награды имеют и другие представители элитной группы – сыры «Гауда», королевский «Монарх», «Асьяго», «Маасдамер».

С выпуском продукции успешно справляются сыроделы-мастера И. Г. Караленок и Е. И. Ратникова, инженер-технолог С. М. Янукович, инженер по качеству Н. Д. Глатенок, маслодел-мастер Н. В. Дудко, начальник цеха по производству сыров В. В. Николаенок, главный технолог Н. Г. Кащаева, начальник цеха по переработке сыворотки С. В. Нежевинская.

Вскоре ассортиментный перечень расширит нежный пастообразный сыр «Филадельфия» – документация на его производство сейчас проходит согласование.

Потребителям осталось дождаться новинку и оценить ее вкус, который, несомненно, окажется выше всяких похвал.

Ксения ЯРОШЕВИЧ.