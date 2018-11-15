Милиционеры спасли грибника





Что ни говори, а грибники – рисковые люди. Это ж как надо любить грибы, чтобы ради корзинки зимних опят отправиться глубокой осенью в одиночку в малознакомое место.

Очередная «грибная история», которая, к счастью, закончилась хэппи-эндом, случилась 27 октября в лесном массиве у Заболотья. Житель Широкого накануне злосчастной субботы побывал в заболотском лесу со своим знакомым, который показал ему грибные места. На следующий день молодой мужчина отправился на «тихую охоту» самостоятельно и заблудился. Попытки найти дорогу и выбраться из леса самостоятельно не увенчались успехом, и он позвонил жене. Та не растерялась и обратилась за помощью к спасателям, а поскольку дожидаться супруга дома было выше её сил, она, заручившись поддержкой друзей, также отправилась к месту происшествия.

Спасатели в свою очередь связались с милиционерами. На поиски пропавшего отправили дежуривших на тот момент в следственно-оперативной группе капитана милиции, старшего оперуполномоченного группы розыскных работ отделения уголовного розыска Дмитрия Захарова и прапорщика милиции, милиционера-водителя оперативно-дежурной службы Александра Ковалёва. К слову, Александру не впервой выводить из леса «тихих охотников». Буквально год назад в районе Лозова ему довелось спасать из лесного плена пожилого мужчину. Пенсионер страдал сердечно-сосудистым заболеванием и больше суток пробыл в лесу. Еще немного – и жизнь человека оборвалась бы. Но благодаря слаженным, профессиональным действиям сотрудников милиции он и поныне здравствует и не устает благодарить своих спасителей.

Помощь подоспела вовремя и в этот раз. После шестичасовых поисков в стремительно наступавших сумерках, а затем и в кромешной темноте по труднопроходимым дебрям грибника удалось обнаружить: охрипшего, уставшего, но живого. Осталось переправить его через мелиоративный канал и выбраться из леса. Первое препятствие удалось преодолеть по бобровой плотине, а вот справиться со вторым оказалось гораздо сложнее, поскольку бинт, который милиционеры предусмотрительно оставляли по всему пути следования, ночью был практически не заметен. Спасательная операция завершилась за полночь. Дмитрию Захарову и Александру Ковалёву это удалось. Грибника вывели из леса и отвезли в приемный покой, где, осмотрев и оказав первую помощь, отправили домой.

Радости родных и друзей не было предела, а через некоторое время на имя начальника Буда-Кошелевского ОВД пришло письмо, в котором семья спасенного грибника благодарила Виталия Подзеруна за высокий уровень организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на спасение человека. Отдельные слова благодарности жители агрогородка выражали Дмитрию Захарову и Александру Ковалёву за смелость, отвагу, инициативность, оперативность и профессионализм при выполнении должностных обязанностей в условиях, связанных с реальным риском для жизни.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.