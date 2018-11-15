10-летняя девочка из Гродно заявила, что ее ограбили. Оказалось, выдумала ради нового телефона

На днях в милицию Гродно заявили о разбойном нападении на 10-летнюю девочку. Поиски преступника ни к чему не привели, а потом оказалось: историю ребенок выдумал ради нового телефона. Подробности сообщает УВД.



Александра Квиткевич, TUT.BY

14 ноября в дежурную часть позвонил житель Гродно и рассказал: на 10-летнюю девочку из соседней квартиры напал неизвестный мужчина, угрожал ножом и забрал деньги.

«По тревоге был поднят личный состав Октябрьского РОВД, на место прибыли сотрудники УВД, Департамента охраны и ОМОН», — рассказала официальный представитель областной милиции Марина Белко.

Девочка повторила, что незнакомец с ножом забрал у нее кошелек, ключи, кнопочный телефон и серьги. Показала в какую сторону убежал мужчина и описала его приметы. Проверили ранее судимых и местных жителей, которые находятся на учете. Изучили записи с камер наблюдения — ничего. В итоге девочка призналась, что все придумала.

«Свои вещи она выбросила в лесополосе неподалеку (…). Уже поздним вечером, в ходе осмотра лесного массива, были обнаружены деньги и вещи. Причина произошедшего банальна: школьница очень хотела новый мобильный телефон», — рассказали в УВД.

Это не единичный случай: в тот же день с заявлением обратилась мама 12-летнего мальчика, якобы на него напали старшие подростки и забрали 5 рублей. Но записи с камер наблюдения показали: мальчик был один. Тогда он сознался, что просто потерял деньги и боялся сознаться матери.

«По данным фактам проводятся проверки. Поведение малолетних вскоре рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних», — рассказала начальник ИДН Октябрьского РОВД Диана Алещик.

Учитывая возраст, детей нельзя привлечь к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении, но решается вопрос о целесообразности привлечения к административной ответственности их родителей. С детьми инспекцией по делам несовершеннолетних будет проводиться профилактическая работа.