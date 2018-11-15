Минздрав утвердил инструкцию: как поступать врачам, если ребенок принимает наркотики или пьет пиво

У белорусских медиков появилась инструкция, как поступать, если установлено, что несовершеннолетний принимает наркотики, психотропы, алкоголь, в том числе пиво. Документ опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На правовом портале появилась инструкция для госорганизаций здравоохранения о том, как проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, если те принимают наркотики, психотропы, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, алкогольные и слабоалкогольные напитки и пиво.

Если факт употребления таких веществ установлен, госучреждение здравоохранения, которое не оказывает наркологическую помощь, должно в течение одного рабочего дня связаться с учреждением здравоохранения, где помогают при таких проблемах, или с кабинетом наркологической помощи.

Среди документов, которые нужно собрать, — данные о несовершеннолетнем, месте его учебы, сведения о родителях или опекунах.

Информация из кабинета наркологической помощи приобщается к медицинским документам несовершеннолетнего.

В течение трех дней несовершеннолетнего и его родителей должны пригласить к медикам для оказания наркологической помощи и профилактики.

Информация о профилактической работе с несовершеннолетними может быть предоставлена работникам органов по профилактике безнадзорности и правонарушений.