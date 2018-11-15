﻿ Минздрав утвердил инструкцию: как поступать врачам, если ребенок принимает наркотики или пьет пиво. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав утвердил инструкцию: как поступать врачам, если ребенок принимает наркотики или пьет пиво

16.11.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У белорусских медиков появилась инструкция, как поступать, если установлено, что несовершеннолетний принимает наркотики, психотропы, алкоголь, в том числе пиво. Документ опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На правовом портале появилась инструкция для госорганизаций здравоохранения о том, как проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, если те принимают наркотики, психотропы, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, алкогольные и слабоалкогольные напитки и пиво.

Если факт употребления таких веществ установлен, госучреждение здравоохранения, которое не оказывает наркологическую помощь, должно в течение одного рабочего дня связаться с учреждением здравоохранения, где помогают при таких проблемах, или с кабинетом наркологической помощи.

Среди документов, которые нужно собрать, — данные о несовершеннолетнем, месте его учебы, сведения о родителях или опекунах.

Информация из кабинета наркологической помощи приобщается к медицинским документам несовершеннолетнего.

В течение трех дней несовершеннолетнего и его родителей должны пригласить к медикам для оказания наркологической помощи и профилактики.

Информация о профилактической работе с несовершеннолетними может быть предоставлена работникам органов по профилактике безнадзорности и правонарушений.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусских медиков появилась инструкция, как поступать, если установлено, что несовершеннолетний принимает наркотики, психотропы, алкоголь, в том числе пиво....
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиционеры спасли грибника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика