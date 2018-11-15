Жителя Гродно оштрафовали на 15 базовых величин — на его странице в соцсетях нашли материалы, которые признаны экстремистскими. Сам парень и его защита не согласны с таким решением, сообщают правозащитники из «Гарадзенскай вясны».

На Владислава Середу из Ивацевичей составили протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Претензии касались репостов на его странице «Вконтакте», где содержались ссылки на другие ресурсы.

В одном из материалов рассказывалось об акции московских анархистов в поддержку белорусских. Еще два — про акции 2017-го года против декрета о тунеядцах.

Молодой человек заявил, что не видел в этом ничего плохого. И не подозревал, что ресурсы запрещены. Три репоста были сделаны в марте, мае и июле 2017-го. Оказалось, что два ресурса тот момент еще не были внесены в черный список, а третий не был заблокирован — хотя решение суда имелось.

Тем не менее судья Октябрьского района Елена Толстик-Самойло вынесла решение: оштрафовать на 15 базовых (почти 370 рублей).

Сейчас молодой человек отбывает «химию» в Гродно по другому делу, до освобождения ему осталось полтора месяца.

Напомним, это не первое дело об экстремизме за последнее время. В ноябре лидера гродненской группы Dzieciuki Александра Денисова оштрафовали на 613 рублей за репост видео из запрещенной группы анархистов в соцсетях. В Минске анархиста Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали — на 1800 рублей за снимки в соцсетях, там милиция рассмотрела две запрещенные надписи на одежде активиста. А в Могилеве на 33-летнего мужчину за репост в соцсетях завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) за картинки в соцсетях.

20 ноября, сообщает «Весна», в Гродно будут судить Александра Горбача. У него на странице нашли картинк и с нацистской символикой и «запрещенные» фразы. Сам он настаивает, что, наоборот, высмеивал фашистскую идеологию.