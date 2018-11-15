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Парня из Гродно осудили за "экстремизм" в соцсетях - репосты про анархистов и митинг "тунеядцев"
16.11.2018 13:06 — Новости Общества | Tut.by
Жителя Гродно оштрафовали на 15 базовых величин — на его странице в соцсетях нашли материалы, которые признаны экстремистскими. Сам парень и его защита не согласны с таким решением,
На Владислава Середу из Ивацевичей составили протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Претензии касались репостов на его странице «Вконтакте», где содержались ссылки на другие ресурсы.
В одном из материалов рассказывалось об акции московских анархистов в поддержку белорусских. Еще два — про акции 2017-го года против декрета о тунеядцах.
Молодой человек заявил, что не видел в этом ничего плохого. И не подозревал, что ресурсы запрещены. Три репоста были сделаны в марте, мае и июле 2017-го. Оказалось, что два ресурса тот момент еще не были внесены в черный список, а третий не был заблокирован — хотя решение суда имелось.
Тем не менее судья Октябрьского района Елена Толстик-Самойло вынесла решение: оштрафовать на 15 базовых (почти 370 рублей).
Сейчас молодой человек отбывает «химию» в Гродно по другому делу, до освобождения ему осталось полтора месяца.
Напомним, это не первое дело об экстремизме за последнее время. В ноябре лидера гродненской группы Dzieciuki Александра Денисова
20 ноября,
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Парня оштрафовали на 15 базовых величин.
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