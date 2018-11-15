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​​​​​​​В Ивенце пьяная женщина украла цветы с клумбы, порезала милиционера и вонзила себе нож в грудь

16.11.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Воложинского района 14 ноября приговорил 34-летнюю жительницу городского поселка Ивенец к трем месяцам ареста за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщает kraj.by.

— В Ивенце в июле 34-летняя пьяная жительница поселка около 22.00 вырвала цветы на клумбе у своей соседки. Хозяйка цветов позвонила в милицию, на место выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемую нашли в парке. Решили составить на нее административные протоколы за уничтожение посевов и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала помощник прокурора Воложинского района Надежда Родевич.

Женщину отвели домой, чтобы сфотографировать вырванные цветы и потом отвезти ее на медицинское освидетельствование. Но та вдруг взяла в руки кухонный нож, стала им размахивать и заявила милиционеру: «Порежу и тебя, и себя».

Женщину пытались успокоить, но она успела полоснуть милиционера по правой кисти ножом и сразу же вонзила его себе в грудь, вынула — и продолжала крепко держать, даже когда ее майка окрасилась кровью.

Милиционеры вызвали скорую. С трудом удалось уложить дебоширку на носилки и отвезти в больницу. Давление женщины стремительно падало, а кровь не останавливалась.

Пострадавший милиционер также обратился за медицинской помощью.

Обвиняемая давно нигде не работает. Судимостей у нее нет. Лечилась в лечебно-трудовом профилактории от алкоголизма.

За насилие в отношении сотрудников внутренних дел было возбуждено уголовное дело. Такое преступление наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

В суде женщина полностью признала свою вину. Говорила, что совершила преступление, потому что была пьяной.

Вердикт суда — три месяца ареста и принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор пока не вступил в законную силу.

 
 
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Суд Воложинского района 14 ноября приговорил 34-летнюю жительницу городского поселка Ивенец к трем месяцам ареста за насилие в отношении сотрудника милиции.
 
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