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Отмечено снижение преступности на Лоевщине

16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Отмечено снижение преступности на ЛоевщинеНа базе Лоевского государственного педколледжа состоялось очередное заседание постоянной комиссии мандатной по вопросам контроля, законности и правопорядка. Депутаты райсовета обсуждали результаты работы участковых инспекторов РОВД с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.
С докладом выступил старший участковый инспектор милиции Андрей Хичёв. Он отметил, что в криминогенной обстановке в сравнении с прошлым годом наметилась положительная динамика — преступлений совершено на 23% меньше. Да, цифры далеки от идеала. 42 преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения, — это боль нашего региона. Но, если сопоставить результаты прошлых лет, то станет очевидным по-степенное снижение уровня преступности. ВрИОД начальника РОВД Дмитрий Марченко считает, что это итог тесного взаимодействия милиции и органов самоуправления, слаженной работы всех субъектов профилактики, включая общественные объединения и добровольные формирования.
Так как в текущем году 16 хронических алкоголиков были направлены в лечебно-трудовые профилактории, депутатов интересовала действенность их пребывания в подобных заведениях. Руководитель отдела внутренних дел дал исчерпывающие ответы на все задаваемые вопросы.
Возвращаясь к теме обсуждения, следует сказать, что участковые два раза в год проводят проверку условий проживания граждан и семей, состоящих на учёте как асоциальные. Милиционеры проводят профилактические беседы, интересуются проблемами, документируют факт посещения. Все материалы рассматриваются в советах ОПОП для принятия необходимых мер.
На заседании комиссии также были детально рассмотрены вопросы сохранности товарно-материальных ценностей в сельхозпредприятиях, алгоритм взаимодействия субъектов профилактики по привлечению к ответственности семейных скандалистов, помощь добровольных дружин и прочее.
Приняв во внимание рекомендации, озвученные депутатами и присутствующими сотрудниками РОВД, члена-ми комиссии мандатной принято решение, направленное на совершенствование правоохранительной деятельности, проведение согласованных мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию противоправных деяний, укреплению законности и правопорядка, поиску новых форм профилактики правонарушений.

 
 
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На базе Лоевского государственного педколледжа состоялось очередное заседание постоянной комиссии мандатной по вопросам контроля, законности и правопорядка....
 
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