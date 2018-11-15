|
В Лоеве обследуют 45 домашних хозяйств.
16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
В Республике Беларусь пройдет выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни
Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно проводит выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Беларусь пройдет выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)