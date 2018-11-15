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В Лоеве обследуют 45 домашних хозяйств.

16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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В Лоеве обследуют 45 домашних хозяйств.В Республике Беларусь пройдет выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни

Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно проводит выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Обследование по уровню жизни регулярно проводится во всем мире и является необходимым источником информации для государства в целом, позволяя оценить уровень жизни различных социально демографических групп населения.
Обследование проводится во всех областях республики и городе Минске по выборочному методу. В целом по республике в обследовании принимают участие 6000 домашних хозяйств. В городском поселке Лоев в обследовании примут участие 45 домашних хозяйств.
Информация, полученная от членов домашних хозяйств, является конфеденциальной. Органы государственной статистики гарантируют конфиденциальность персональных сведений, которые будут использованы в исключительно для формирования официальной статистической информации в целом по республике и по областям.
Наталья Богданенко, начальник отдела статистики Лоевского района.

 
Теги: Минск
 
 
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В Республике Беларусь пройдет выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно...
 
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