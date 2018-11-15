﻿ На Колыме. Как живет белорусская деревня Денисенки, куда можно доехать только через Россию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Колыме. Как живет белорусская деревня Денисенки, куда можно доехать только через Россию

16.11.2018 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Приехать в белорусскую деревню Денисенки из «материковой» Беларуси можно только через Россию. К автолавке местные жители добираются точно так же. TUT.BY посмотрел, как живут белорусы на земле, которая со всех сторон зажата другой страной.


В цикле «Хата с краю» TUT.BY рассказывает о людях, живущих на краю страны. Как проходят их дни, о чем они мечтают, как налажена связь с «большой землей» и странами-соседками.

Поездка из Беларуси в Беларусь. Место, где граница «няроўна падзелена»

— Ну і нада вам было ехаць на нашу Калыму? — Нина Лашкова встречает нас на пороге.

Колымой она называет свою деревню Денисенки. Деревня находится на самом севере Беларуси, да и глухо тут, как на Колыме.


Нина Фоминична Лашкова, 71 год, живет в Денисенках с самого рождения

— Забытый богом и людьми край, — задумчиво добавляет Владимир Алексеевич Петров, муж Нины Фоминичны.

Денисенки приютились на берегу озера Лисно, что в Верхнедвинском районе Витебской области. Озеро белорусское, а вот с трех других сторон вокруг деревни — Россия. Доехать из Беларуси в белорусскую деревню по суше, не попав при этом в другую страну, невозможно.

У Беларуси на границе с Россией нет погранзоны и погранполосы. Ближайший официальный погранпереход — в российской деревне Байдаково (с белорусской стороны — Кострово). Сразу за ней поворот на единственную проезжую дорогу, по которой можно попасть в белорусские Денисенки.


— Поворачиваете и едете-едете по гравийке. Восемь километров — и вы у меня в гостях, — подсказывает путь Владимир Алексеевич.

Мобильная связь тут работает плохо, телефон не сразу может определиться между белорусскими и российскими операторами.

Нине Фоминичне — 71 год, она в Денисенках родилась. Владимиру Алексеевичу — 63, он родился на российской стороне, в деревне под Себежем. В Денисенках Владимир Алексеевич живет больше тридцати лет, считает себя белорусом и паспорт у него белорусский.


Владимир Алексеевич Петров, 63 года, живет в деревне Денисенки больше тридцати лет

Родная деревня, вспоминает Нина Фоминична, никогда большой не была — пять хат. Сейчас тут кроме Фоминичны с мужем можно встретить только дачников. Один человек приезжает в Денисенки из Минска, второй из Новополоцка.

Как вышло, что граница в этой местности так виртуозно огибает деревню, тут никто не помнит. Нина Фоминична только рассказывает, что все время знала: вот эта деревня белорусская, а вот та уже — русская.

— Так было ўсягда. Мая бабушка расказвала, што раньшэ ж былі паны. Два пана, наш і рускі, у карты гулялі і прайгралі зямлю. Таму ў нас тут няроўна і падзелена! — рассказывает местную легенду уроженка деревни.

Хлебный день. Как местные жители построили трансграничный мост

Мы в Денисенки приехали в выходной, 7 ноября. Это среда, а по средам местные жители обычно ждут автолавку. Мы же сомневаемся, что она приедет сегодня.


— Што ты такое гаварыш? Хоць камені з неба — аўталаўка будзе! — Нина Фоминична даже злится в ответ.

И правда, звонит телефон. Продавец автолавки Верхнедвинского райпо Алла Гордеевна сообщает: выезжайте, машина скоро будет.

Машина будет, правда, не в Денисенках. Автолавка доезжает только до деревни Волесы, а это четыре километра отсюда, по другую сторону озера.


В Волесы автолавка доезжает по белорусской земле, без заезда в Россию. Дальше машина не едет, потому что в Волесах — речка, а над речкой нет автомобильного моста.

Так что жителям Денисенок самим приходится ехать к автолавке. Если б не своя машина, за хлебом бы не добрались.

Владимир Алексеевич заводит «жигули» и едет за продуктами. Он ведет «копейку» по дороге то через лес, то мимо заросших бывших колхозных полей.

— Вот тут наша земля, мы тут хозяева, — говорит он, проезжая по белорусской части.


Одна из дорог, которые несколько раз пересекают границу между Россией и Беларусью в этой местности

Когда дорога пересекает границу и автомобиль оказывается на российской стороне, говорит на новый манер.

— Вот тут уже не наша земля, мы тут не хозяева!

«Жигули» останавливаются у речки Свольна, как раз по ней идет граница. Автомобиль остается в России, а житель Денисенок шагает через речку в Беларусь, в деревню Волесы. Мост не проезжий, но справный, крепкий.

— Моя работа! — говорит Владимир Алексеевич.

Житель Денисенок с гордостью рассказывает, как вместе с соседями года три-четыре назад взяли и построили мост — выходит, трансграничный. Предыдущий был совсем плох.


— Попросил дачников помочь с мостом. Мы поработали неплохо: утром начали, к обеду закончили. Ну я перед этим досок дома нарезал, да попросил егерей из Ормеи притянуть на тракторе три лесины — их положили через речку, а остальное уже вручную сами сделали. — Ормеей белорусы по старой памяти называют российскую деревню, которая сейчас называется Кортеньки. — Если б не наш мост, мы б в такое время уже к автолавке не попали бы, пешком бы не перешли.

Транспортные связи с Беларусью, которые есть у белорусской деревни Денисенки, выглядят вот такими — случайными, чудом сохранившимися. В другом месте на дороге от Денисенок граница тоже проходит по мосту. Он для автомобилей проезжий, но хлипкий.

— Совсем был плох, но помогли электрики. Они несколько лет назад меняли провода на линии, ездить надо было хочешь-не хочешь, так что положили как мост старые опоры. А без этого тоже б уже не проехали, — рассуждает Владимир Алексеевич.


Галина Михайловна и Мария Михайловна — сестры. Они пришли к автолавке, которая раз в неделю приезжает в их деревню Волесы в белорусско-российском приграничье

Вместе с ним автолавку ждут последние жительницы деревни Волесы — Галина Михайловна и Мария Михайловна. Владимир Алексеевич называет соседок ласково: «дзяўчушкі Валясоўскія». Правда, «дзяўчушкам» уже под девяносто лет.

Пока пожилые соседи закупаются в автолавке, деревенский перекресток, как в прошлом, заполняется шумом и шутками.

— Маста няма аўтамабільнага, патаму шта Лукашэнка пра нас не знаіць. Каб ён пра нас толькі знаў — канешна бы мост зрабіў! — уверена Галина Михайловна. — Па целевізары паказваюць, як журналісты з мікрафонамі таму Лукашэнку вапросы ўсё задаюць. А нашы вапросы не дапускаеце. А ты вот яму задай: кагда ў Валясах будуць дарогі і мост? Мост нужэн і штоб на кладбішча ездзіць!


Кладбище Волесов — в России, в десяти километрах, возле озера Нечерица. Там похоронены все умершие жители этой деревни.

Владимира Алексеевича из Денисенок, как более молодого, зовут копать могилу, когда в Волесах умирает очередной старожил.

Здесь рассказывают историю, как Галина Михайловна этим летом просидела у дороги по ту сторону речки Свольна несколько часов — так хотела попасть на Троицу на кладбище. Но ни одна машина так и не прошла.


Житель Денисенок Владимир Алексеевич идет по мосту через приграничную реку Свольна. Мост он строил сам вместе с другими местными жителями, чтобы иметь возможность добираться к автолавке

— Алексеевич, вам хлеба кирпичиками, да? — предлагает продавец автолавки.

— Кирпичиков! В этот раз много не надо, давай четыре. Анатолий был в выходные, так привез из Минска. А белого ничего не буду брать, Алла, у меня хватает.

В округе, в российской деревне Кортеньки, есть стационарный магазин. Но туда белорусские соседи за покупками не ездят — там наших денег не берут. А вот на рынок в Себеж жители Денисенок, бывает, выбираются — там у Нины Фоминичны живет дочь. Говорят, в Себеже хороший рынок, на который съезжаются фермеры из Беларуси. С белорусским райцентром связь хуже — до него от Денисенок больше 50 километров, а до российского Себежа — около тридцати.


Владимир Алексеевич помнит время, когда властям было дело до их местности. Во-первых, когда были колхозы, обрабатывались поля, ремонтировались дороги. Во-вторых, добрым словом местные жители вспоминают бывшего председателя Верхнедвинского райисполкома Иосифа Полочанина.

— Вот он как хотел, так и дорогу чинил, и подсыпал, уже в двухтысячных. А теперь все денег нет. Но нам же тут кроме моста и дорог ничего не надо.

В Освейском сельсовете признают, что дороги к Денисенкам — это проблема. Но починить проезжую часть, говорят, не выйдет, пока она идет по территории двух стран.


В этой местности уже много лет ходят слухи, что дороги возле Денисенок могут целиком отнести к белорусской стороне.

— Гады ўжо тры назад прыязжаў наш ляснічы, а з ім пагранічніца з Мінска. Ездзілі тут да маста, глядзелі, гаварылі: Фамінічна, будуць у вас чэраз два гады дарогі, пацярпіце. І ніяк не даждуся, б...ха, — ругается Нина Фоминична.

В Госпогранкомитете информацию о возможном изменении границ в этой местности TUT.BY не подтвердили.

Жизнь в глуши. «Ты з пяром, а я з тапаром»

Владимир Алексеевич вернулся от автолавки, забрал жену и показывает нам еще одну дорогу из их маленькой Беларуси в Беларусь большую — через деревню Мыленки, в которой остался только один житель. Весной лужи на этой дороге разливаются так, что воды по пояс, рассказывают местные.


— А так — ухабы, ухабы. Мои «Жигули» тут сейчас, скорее всего, пройдут, и уазик. А другая машина — нет, — рассуждает Владимир Алексеевич.

Нина Фоминична и Владимир Алексеевич знают здешние леса как свои пять пальцев. Они много лет проработали лесниками, вместе на одном участке.

— Как стали тут работать, с 1986 года, так нам сразу коня дали. На нем с Фоминичной годов до двухтысячных на работу и ездили, — рассказывает Владимир Алексеевич. — Как она вышла на пенсию, я от коня отказался, а сам ездил на мотоцикле «Минск».


Нина Фоминична разговаривает громко, щедро матерясь. Правда, любит при этом и пошутить.

— А чего материтесь-то, Нина Фоминична? — осторожно спрашиваем.

— А так паложэна, для связкі слоў. А можа і таму што распусціўшыся… У Себежы работала на жалезнай дарозе з мужукамі. У ляснічэстве з мужукамі. Затое працавала як! Толькі прыязджаеш, а мальцы: «Цётка, хадзі к нам рабіць!» Другога мужука не бралі ў пару на работу, а мяне любы зваў. Так што ты з пяром, а я была — з тапаром. Бэльку на бок, цягнем: Валодзя адзін канец нясе, а я другой. Пака Валодзя спіт, я ўстаю ў пяць часоў, бягу сразу каня паіць, вады наліваю, таплю печку. Ён устаў — я успела паесці, значыць паела, не ўспела — значыць, так паехала. Вот так, я табе ўсю праўду расскажу.


Последние жители деревни Денисенки в своем доме

Супруги уже на пенсии, но сноровку лесничих не потеряли. Поглядывают, что происходит в окрестных лесах, обсуждают следы диких зверей. По отметкам на земле могут понять, что кто-то тащил тушу убитой косули в машину.

— І сляды ваўка, і мядзведзя знаю, — рассказывает Фоминична. — Помню, яшчэ работалі ляснічымі, паехалі на пасадку, а за Валясамі, відзім: тут быў мядзведзь. А што жа ён там тварыўшы па дарозе: і качаўшыся, і валяўшыся! Назад едзем, глядзім сляды — снова быў.



Жизнь научила, что опасаться стоит не животных, а людей. На этот счет Нина Фоминична высказывается не церемонясь:

— Я сколька праработала ў ляснічэстве, па лясах хадзіла — і нікагда не бачыла страшных звярэй. Бо звер пачуець чалавека і ад цебя ўцякець. А бандзюга — х… ён ад цебя ўцякець.

Природа тут особенная: земля с белорусской стороны относится к туристическому коплексу и охотхозяйству «Красный Бор», с российской стороны — Себежский национальный парк.




«Красный Бор» привел в порядок местные деревни Доброплесы и Изубрица, в которой сдаются гостничные номера. Охотхозяйство обустраивает пляжи на Освейском озере, в центре одноименного сельсовета.

— Наша деревня тоже на их территории, но у нас тут для них место непривлекательное, — у жителей деревни Денисенок надежды на благоустройство по примеру Доброплесов и Изубрицы нет.

Несмотря на проблемы с инфраструкторой, Владимир Алексеевич и Нина Фоминична из Денисенок уезжать не собираются. Даже мыслей о том, чтобы увидеть мир, у них нет. Нине Фоминичне хватает воспоминаний о жизни в Себеже, а Владимиру Алексеевичу о том, как помотало по Союзу, пока в армии служил.


Озеро Лисно, на берегу которого стоит деревня Денисенки, Верхнедвинский район

— Цягацца па гэтым гарадам я не люблю. Нас завуць друзья і ў Мінск, і ў Смаленск — но я гэтага не люблю. Я і ў Себеж з’еду — і скарэй дамой, — признается Нина Фоминична.

— Нам нічога не нада — усё па целевізару паказваюць, — добавляет муж.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приехать в белорусскую деревню Денисенки с "материковой" Беларуси можно только через Россию. К автолавке местные жители тоже ездят через другую страну. TUT.BY...
 
Новости дня
Новости общества
 
​​​​​​​В Ивенце пьяная женщина украла цветы с клумбы, порезала милиционера и вонзила себе нож в грудь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика