Фотокорреспондент БЕЛТА победил в конкурсе на лучшее освещение в СМИ уборочной кампании

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент по Гродненской области УП "БЕЛТА" Леонид Щеглов победил в республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва-2018: И хлебом едины". Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Щеглов получил диплом I степени в номинации "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ".

Победителем в номинации "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных республиканских СМИ" стал собственный корреспондент издания "Сельская газета" по Брестской области Александр Курец.

В номинации "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных региональных СМИ" победила редактор отдела сельской жизни редакции районной газеты "Калiнкавiцкiя навiны" Татьяна Капитан.

Диплом I степени в номинации "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ" получила редактор дирекции утреннего вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Елизавета Крошинская.

В номинации "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ" лучшим стал редактор дирекции радио РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Могилев" Анатолий Шпыльков.

Обладателем диплома I степени в номинации "Лучшие авторские материалы интернет-ресурса" стала корреспондент отдела информационного обеспечения интернет-портала УП "Издательский дом "Проф-Пресс" Виктория Якимова.

Первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, награждая победителей конкурса, поблагодарили их за проведенную работу по широкому освещению уборочной кампании. В конкурсе участвовали 98 работ, 73 из которых были представлены региональными СМИ.-0-