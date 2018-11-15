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Экологи рассказали, сколько в Минске посадили деревьев вместо срубленных на стройках

16.11.2018 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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C начала года в Минске высажены 38 тысяч деревьев и 98 тысяч кустарников в качестве компенсации за насаждения, удаленные при подготовке строительных площадок и в иных случаях. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк рассказал, что за период с 2013 по 2017 год в городе были высажены 155 тысяч деревьев и 253 тысячи кустарников компенсационных посадок.

— В основном посадки осуществлялись силами озеленителей. К этому времени задолженности по компенсационным посадкам за 2013−2017 годы полностью погашены, — сказал Масляк.

А как обстоят дела около кольцевой, где в 2017 году массово высаживали деревья?

По словам Масляка, с 2017-го вдоль МКАД было высажено 18 тысяч деревьев и 105 тысяч кустарников. На этом участке деревья приживаются в 94,2% случаев. Главный эколог города уточнил, что не прижилось 5,8% деревьев и 3,4% кустарников. При этом нормы допускают отпад до 10% насаждений.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный эколог уточнил, что на участке вдоль МКАД деревья приживаются в 94,2% случаев.
 
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