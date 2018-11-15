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Экологи рассказали, сколько в Минске посадили деревьев вместо срубленных на стройках
16.11.2018 14:06 — Новости Общества | Tut.by
C начала года в Минске высажены 38 тысяч деревьев и 98 тысяч кустарников в качестве компенсации за насаждения, удаленные при подготовке строительных площадок и в иных случаях. Подробности сообщает агентство
Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк рассказал, что за период с 2013 по 2017 год в городе были высажены 155 тысяч деревьев и 253 тысячи кустарников компенсационных посадок.
— В основном посадки осуществлялись силами озеленителей. К этому времени задолженности по компенсационным посадкам за 2013−2017 годы полностью погашены, — сказал Масляк.
А как обстоят дела около кольцевой, где в 2017 году массово высаживали деревья?
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