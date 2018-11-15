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Диалог с молодежью
16.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Руководство Могилевской области решило познакомиться с молодыми специалистами региона, наладить с ними обратную связь. Для этого был организован форум, на который собрались около сотни молодых людей со всех уголков Могилевщины. Это работники, получившие свое первое рабочее место в медицине, культуре, сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях… Молодых специалистов нашего района представляли четверо ребят. Среди них Анастасия Шевкунова, вчерашняя выпускница Речицкого педагогического колледжа, а сегодня учитель английского языка Коровчинской средней школы. Анастасия, а точнее Анастасия Александровна — именно так называют ее ученики, уроженка Дрибина. После получения специальности с огромным удовольствием вернулась на родную Дрибинщину. Сегодня заочно продолжает образование в Минском лингвистическом университете. Человек она целеустремленный, умеющий добиваться поставленных задач, так она сама себя охарактеризовала. В ближайших планах — изучение второго языка, это будет испанский или итальянский (девушка пока не определилась), ведь это даст возможность более свободно путешествовать по миру. Молодой педагог избрала для себя девиз: верь в себя и своих учеников! Уверена, что у человека с такими взглядами на жизнь обязательно все получится.
Анастасия с удовольствием поделилась впечатлениями от форума и встречи с губернатором:
— Впечатления от поездки самые что ни на есть положительные. Все было официально, торжественно, празднично и в тоже время тепло. Приехало много молодых людей, и приятно было среди участников форума встретить своих знакомых и даже сокурсников, работающих в других районах. Конечно же, мы общались, интересовались, как и чем живут молодые люди в других регионах.
Нас разделили на три секции. Я попала к промышленникам. И вначале даже слегка расстроилась. Но потом подумала, что в школе-то я бываю каждый день, а тут выпала возможность побывать на огромном промышленном предприятии. Мы были на заводе лифтового машиностроения. Познакомились с историей предприятия, побывали в цехах, познакомились с выпускаемой продукцией. Кстати, это не только лифты разных модификаций, но и эскалаторы, и специальные механизмы для опускания и подъема людей с инвалидностью в бассейн. Кстати, впечатлила и столовая предприятия, где мы обедали. С пресловутой «заводской столовкой» она не имеет ничего общего, больше похожа на ресторан и по дизайну помещения, и по предлагаемым блюдам.
Знаю, что ребята из других секций посетили детскую областную больницу, одну из школ города, побыли на «Бабушкиной крынке»…
Во Дворце культуры области была назначена встреча с губернатором Владимиром Викторовичем Доманевским. В ней также приняли участие помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Михайлович Лавренков и первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк.
С первых минут общения Владимир Викторович отметил, что ему бы хотелось, чтобы встреча наша проходила в форме диалога. Так и вышло, мы могли задать любые вопросы руководству, при этом чувствовали себя свободно и уверенно. Кстати, губернатор попросил поднять руки тех, кто вернулся на работу на родную Могилевщину. Приятно, что подавляющее большинство оказалось родом из Могилевской области.
В ходе встречи говорили на разные темы, и о кадровой политике государства, и о роли молодых людей в современном обществе. Участники встречи задавали вопросы о трудоустройстве, развитии химической промышленности в Могилеве, о путях совершенствования системы здравоохранения…
Меня как человека, знающего английский язык, заинтересовало предложение Дмитрия Ворнюка об участии в Европейских играх в 2019 году в качестве волонтера.
На встрече выступали те, кто еще совсем недавно сами были молодыми специалистами, а сегодня уже имеют определенный опыт за плечами и строят свою карьеру. Для меня было интересно выступление молодого человека, который недавно закончил вуз, а сегодня уже является директором школы.
День был очень насыщенным и в интересном общении пролетел просто незаметно. На память о форуме у нас остались подарки. В первую очередь, это блокноты, ручки с логотипами города, а еще чудесная книга, подарочное издание об истории молодежной организации нашей страны «БРСМ. Время вперед».
Записала Мария ШПАКОВА
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Руководство Могилевской области решило познакомиться с молодыми специалистами региона, наладить с ними обратную связь. Для этого был организован форум, на...
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