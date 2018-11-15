Бухгалтер подозревается в краже двух надгробных плит с кладбища в Барановичском районе

Бухгалтера из Барановичей подозревают в краже надгробных плит. Возбуждено уголовное дело.





15 ноября в милицию обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что с 4 по 15 октября с могилы ее родственников на кладбище Русино пропали две мраморные надгробные плиты стоимостью около 400 рублей.

Милиция установила личность предполагаемого вора — это 46-летняя жительница Барановичей, которая работает бухгалтером. По данным TUT.BY, надгробные плиты женщина затем перепродавала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».