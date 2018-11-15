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Бухгалтер подозревается в краже двух надгробных плит с кладбища в Барановичском районе
16.11.2018 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Бухгалтера из Барановичей подозревают в краже надгробных плит. Возбуждено уголовное дело.
15 ноября в милицию обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что с 4 по 15 октября с могилы ее родственников на кладбище Русино пропали две мраморные надгробные плиты стоимостью около 400 рублей.
Милиция установила личность предполагаемого вора — это 46-летняя жительница Барановичей, которая работает бухгалтером. По данным TUT.BY, надгробные плиты женщина затем перепродавала.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Кража".
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