Памятный знак в честь 30-летия ОМОНа открыли в Витебске

В Витебске возле здания ОМОНа УВД облисполкома появился памятный знак. Его установили накануне 30-летия образования в Беларуси отрядов милиции особого назначения.





Скульптурную композицию, включающую высокий прямоугольный постамент с эмблемой и девизом ОМОНа, венчает распахнувший крылья беркут — символ спецподразделения. Ее автор — витебский скульптор Сергей Сотников.

В церемонии торжественного открытия знака участвовали ветераны витебского отряда и руководство силовых структур области во главе с начальником УВД облисполкома Иваном Кубраковым.





— ОМОН — относительно молодое подразделение в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, — отметил глава милиции региона. — Его создание в ноябре 1988 года — требование времени. В стране появлялись бандформирования, которые с оружием нападали не только на граждан, но и сотрудников милиции, при расследовании уголовных дел угрожали следователям и судьям. Чтобы противостоять бандитам, был сформирован ОМОН — вооруженный отряд, имеющий специальную подготовку.