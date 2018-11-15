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Памятный знак в честь 30-летия ОМОНа открыли в Витебске

16.11.2018 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске возле здания ОМОНа УВД облисполкома появился памятный знак. Его установили накануне 30-летия образования в Беларуси отрядов милиции особого назначения.


Скульптурную композицию, включающую высокий прямоугольный постамент с эмблемой и девизом ОМОНа, венчает распахнувший крылья беркут — символ спецподразделения. Ее автор — витебский скульптор Сергей Сотников.

В церемонии торжественного открытия знака участвовали ветераны витебского отряда и руководство силовых структур области во главе с начальником УВД облисполкома Иваном Кубраковым.


— ОМОН — относительно молодое подразделение в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, — отметил глава милиции региона. — Его создание в ноябре 1988 года — требование времени. В стране появлялись бандформирования, которые с оружием нападали не только на граждан, но и сотрудников милиции, при расследовании уголовных дел угрожали следователям и судьям. Чтобы противостоять бандитам, был сформирован ОМОН — вооруженный отряд, имеющий специальную подготовку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Скульптурную композицию, включающую высокий прямоугольный постамент с эмблемой и девизом ОМОНа, венчает распахнувший крылья беркут - символ спецподразделения. Ее...
 
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