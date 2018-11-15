Приватизация, которой не было: юрист присвоил деньги жителей агрогородка под Витебском

Пожилые супруги решили приватизировать дом в агрогородке Копти, где прожили 12 лет. Они обратились на сельхозпредприятие Витебского района, на чьем балансе числилось здание. Процедурой занялся 27-летний юрист. Однако он взял у пенсионеров 295 рублей и потратил их на личные нужды.

Семейная пара решила приватизировать свое жилье еще в 2014 году. Они быстро подготовили необходимые документы и предоставили их в КУСХП.

Однако в последнее время в организации несколько раз увольнялись юристы. Новым сотрудникам приходилось заново вникать в суть вопроса, поэтому приватизация постоянно затягивалась.

Два года назад приватизацией дома супругов занялся новый юрисконсульт.

— Срок действия документов, необходимых для передачи дома в собственность супругов, истекал, — сообщил представитель прокуратуры Витебского района Никита Романовский. — Документы нужно было переоформлять. Требовалась повторная оценка жилого здания. Юрисконсульт сообщил об этом семейной паре и добавил, что для осуществления процедуры ему необходимо 295 рублей. Летом 2017 года муж и жена передали ему эту сумму.

Получив деньги, юрисконсульт перестал отвечать на звонки супругов и избегал встреч с ними. В марте этого года семейная пара обратились к руководству предприятия и узнала, что «этот человек здесь уже несколько месяцев не работает». Жители агрогородка поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в милицию.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину.

— Юрисконсульт сообщил, что намеренно вводил в заблуждение своих жертв, — рассказывает Никита Романовский. — Мужчина признался, что заниматься приватизацией дома супругов не собирался изначально, а решил получить от них деньги, чтобы потратить их на личные нужды.

Приговор по делу еще не вынесен. За мошенничество экс-юрисконсульту грозит лишение свободы на срок до 3 лет.