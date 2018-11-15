В магазине строительной техники украли с витрины бензопилу за тысячу рублей. Продавец заметил пропажу только в конце рабочего дня. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Как сообщают в милиции, дорожный рабочий пришел в магазин строительной техники в сильном алкогольном опьянении и украл со стеллажа павильона бензопилу за 1000 рублей. Продавец этого сразу не заметил — пропажа была обнаружена только в конце рабочего дня. После чего подано заявление в милицию.

Но на следующий день после кражи вор продал пилу на рынке "Ждановичи" за 200 рублей. На эти деньги купил алкоголь.

Мужчину нашли по записям с видеокамер. Выяснилось, что ранее дорожный рабочий уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он задержан. Проводится расследование по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.