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В Украине за торговлю оружием и вооруженный разбой задержана банда. В нее входил и белорус

16.11.2018 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Служба безопасности Украины сообщает о задержании группы людей, которых подозревают в торговле оружием и разбойных нападениях на коммерческие структуры. Среди них есть белорус, выяснило издание «Радыё Свабода».


«Группа злоумышленников получала „задания“ от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области», — говорится в официальном сообщении СБУ.

По данным ведомства, в 2018 году фигуранты из гранатометов стреляли по объектам коммерческой недвижимости, в частности общества «Киевгорстрой». А еще поджигали элитные автомобили бизнесменов. При обысках у задержанных нашли схемы объектов, деньги и оружие.


Лидером банды считают россиянина. Есть сведения, что он продал десять гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Мужчину задержали при получении денег за товар. Сообщается, что при обыске у него кроме денег нашли килограмм марихуаны и удостоверение полицейского на чужое имя.


Предполагают, что оружие подозреваемые получали от военнослужащего из зоны боевых действий на востоке Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) и ст. 257 (Бандитизм) УК Украины.

Издание «Радыё Свабода» уточняет: задержаны 8 человек, среди них есть белорус — уроженец Бреста Иван Марчук. Ранее он служил в Иностранном легионе, к уголовной ответственности не привлекался. Об этом рассказал журналистам его бывший адвокат.

Видео: СБУ

Белорусу инкриминируют среди прочего участие в нападении с гранатометом на здание, где располагается редакция интернет-издания «Українська правда» (здание принадлежит уже названному «Киевгорстрою»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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По версии СБУ, злоумышленники получали от клиентов заказы на запугивание бизнес-конкурентов в Киеве и области.
 
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