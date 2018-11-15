В Украине за торговлю оружием и вооруженный разбой задержана банда. В нее входил и белорус

Служба безопасности Украины сообщает о задержании группы людей, которых подозревают в торговле оружием и разбойных нападениях на коммерческие структуры. Среди них есть белорус, выяснило издание «Радыё Свабода».





«Группа злоумышленников получала „задания“ от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области», — говорится в официальном сообщении СБУ.

По данным ведомства, в 2018 году фигуранты из гранатометов стреляли по объектам коммерческой недвижимости, в частности общества «Киевгорстрой». А еще поджигали элитные автомобили бизнесменов. При обысках у задержанных нашли схемы объектов, деньги и оружие.





Лидером банды считают россиянина. Есть сведения, что он продал десять гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Мужчину задержали при получении денег за товар. Сообщается, что при обыске у него кроме денег нашли килограмм марихуаны и удостоверение полицейского на чужое имя.





Предполагают, что оружие подозреваемые получали от военнослужащего из зоны боевых действий на востоке Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) и ст. 257 (Бандитизм) УК Украины.

Издание «Радыё Свабода» уточняет: задержаны 8 человек, среди них есть белорус — уроженец Бреста Иван Марчук. Ранее он служил в Иностранном легионе, к уголовной ответственности не привлекался. Об этом рассказал журналистам его бывший адвокат.

Видео: СБУ

Белорусу инкриминируют среди прочего участие в нападении с гранатометом на здание, где располагается редакция интернет-издания «Українська правда» (здание принадлежит уже названному «Киевгорстрою»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.