На областных соревнованиях по дзюдо третье место заняла сборная команда девушек из Костюкович

14 ноября в Могилеве прошло открытое первенство Могилевской области по борьбе дзюдо, в котором приняли участие команды юношей и девушек Костюковичского района.



На этот раз фортуна улыбнулась представительницам прекрасной половины человечества: команда девушек заняла третью ступень пьедестала, а команда парней всего лишь шестое. Им повезло меньше, особенно с судейством.

В личных зачетах призовые места заняли Иван Мотянко, Денис Мурашкин, Александр Шевандо, Анастасия Силкина, Дарья Приходько, Анна Бурякина, Дина Голофаст и Анастасия Малашенко.