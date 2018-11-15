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На областных соревнованиях по дзюдо третье место заняла сборная команда девушек из Костюкович

16.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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14 ноября в Могилеве прошло открытое первенство Могилевской области по борьбе дзюдо, в котором приняли участие команды юношей и девушек Костюковичского района.На областных соревнованиях по дзюдо третье место заняла сборная команда девушек из Костюкович

На этот раз фортуна улыбнулась представительницам прекрасной половины человечества: команда девушек заняла третью ступень пьедестала, а команда парней всего лишь шестое. Им повезло меньше, особенно с судейством.

В личных зачетах призовые места заняли Иван Мотянко, Денис Мурашкин, Александр Шевандо, Анастасия Силкина, Дарья Приходько, Анна Бурякина, Дина Голофаст и Анастасия Малашенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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14 ноября в Могилеве прошло открытое первенство Могилевской области по борьбе дзюдо, в котором приняли участие команды юношей и девушек
 
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