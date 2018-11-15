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Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»

16.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», инициатором проведения которого является ОО «БРСМ».

15 ноября на базе районной государственной гимназии, в рамках подведения итогов районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», состоялась презентация и защита проектов участками районного этапа конкурса. Ими стали следующие проекты:

«Лабораторный холодильник», который презентовал Тимофей Завалей, учащийся 8 класса и «Универсальный теплоэлектрический генератор» представил Евгений Авхачев, учащийся 10 класса.

Ребята не только презентовали свои проекты, но и смогли познакомиться с проектами друг друга. А приглашенные ученики и жюри задали ребятам  интересующие их вопросы. По итогам районного этапа победителем признан проект Евгения Авхачева «Универсальный теплоэлектрический генератор», который представит его на областном этапе конкурса. Участники проектов награждены дипломами и подарками от Костюковичского РК ОО «БРСМ» и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»


Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»

Будем надеяться, что и во время проведения областного этапа республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» идея молодого представителя Костюковщины привлечет к себе внимание.

Текст и фото Евгении САВИЦКОЙ. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», инициатором проведения которого является ОО «БРСМ». 15 ноября на
 
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