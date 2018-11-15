Подведены итоги районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», инициатором проведения которого является ОО «БРСМ».

15 ноября на базе районной государственной гимназии, в рамках подведения итогов районного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», состоялась презентация и защита проектов участками районного этапа конкурса. Ими стали следующие проекты:

«Лабораторный холодильник», который презентовал Тимофей Завалей, учащийся 8 класса и «Универсальный теплоэлектрический генератор» представил Евгений Авхачев, учащийся 10 класса.

Ребята не только презентовали свои проекты, но и смогли познакомиться с проектами друг друга. А приглашенные ученики и жюри задали ребятам интересующие их вопросы. По итогам районного этапа победителем признан проект Евгения Авхачева «Универсальный теплоэлектрический генератор», который представит его на областном этапе конкурса. Участники проектов награждены дипломами и подарками от Костюковичского РК ОО «БРСМ» и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

















































































































Будем надеяться, что и во время проведения областного этапа республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» идея молодого представителя Костюковщины привлечет к себе внимание.

Текст и фото Евгении САВИЦКОЙ.