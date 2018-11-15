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В деревне Шестаки прошел сельский сход

16.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В деревне Шестаки прошел сельский сход
В Первомайском сельском Совете прошел очередной сельский сход. С жителями деревни Шестаки встретились представители органов власти и субъекты профилактики, заинтересованные в безопасной жизнедеятельности граждан. Организаторы схода рассказали о проделанной в сельсовете работе, обсудили вопросы, волнующие жителей деревни.
Лидия Дубиковская, председатель районного Совета депутатов, информировала сельчан о работе постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Озвучила, какие есть свободные вакансии в районе для трудоустройства. В комиссию может обратиться любой желающий, где ему предложат подходящее для него место работы, или же по желанию направят на переобучение той профессии, которая ему нравится. А также разъяснят вопросы, касающееся открытия своего дела, это и ремесленная деятельность, и индивидуальное предпринимательство.
Обсудили вопрос ремонта участка дороги, ведущего к гражданскому кладбищу деревни Слабодка. Этот вопрос руководством района взят на контроль. Собравшиеся жители благодарили районную власть за установку автобусной остановки вблизи деревни и за чистоту и порядок, которая поддерживается в деревне. Надо отметить, что и сейчас там силами сельского Совета и ДРСУ-217 ведутся работы по высечке кустарника вдоль дороги, ведущей к деревне. В свою очередь Лидия Савельевна попросила местных жителей поддерживать надлежащий порядок, следить за чистотой у своих домов.
Начальник РОЧС Максим Леонидович Кашо дал краткую характеристику о недавно произошедших пожарах в республике и Могилевской области, привел примеры наиболее «горячих» чрезвычайных ситуаций. Учитывая актуальность текущего момента, особый акцент был сделан на неукоснительное соблюдение мер безопасности при эксплуатации печного отопления, несоблюдение которых нередко является причиной возникновения пожаров в сельской местности.
В деревне Шестаки прошел сельский сход

Михаил Владимирович Ивкин, председатель Первомайского сельского Совета, обратился к жителям деревни с просьбой быть бдительными, обращать внимание на дачные домовладения, так как дачники уехали, а в районе имеются случаи краж из дачных домовладений в отсутствие хозяев. И при обнаружении подозрительных незнакомых людей возле дачных домовладений сообщать в правоохранительные органы.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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В Первомайском сельском Совете прошел очередной сельский сход. С жителями деревни Шестаки встретились представители органов власти и субъекты профилактики,...
 
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