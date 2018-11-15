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Тема ЕДИ: «Аграрный сектор — один из приоритетов развития страны»
16.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Ежемесячно, каждый третий четверг, на Дрибинщине проходит единый день информирования населения. Очередные встречи прошли 15 ноября. Информационно-пропагандистская группа №1встречалась с коллективом Дрибинского РОЧС.
Основная из обсуждаемых тем касалась работы агропромышленного комплекса. Осветил ее Владимир Каменщиков, начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.
В нашей стране на сельских территориях проживает 22% населения. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году составила 294 тыс. человек.
Основой сельского хозяйства является крупное товарное производство, на долю которого приходится 79% продукции. Личные подсобные хозяйства обеспечивают 19% продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства — 2%.
В Могилевской области производством продукции сельского хозяйства занимаются 172 сельскохозяйственные организации, 415 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также население.
В Дрибинском районе 6 сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность, а также население.
В сельскохозяйственных организациях Беларуси эксплуатируется более 40 тыс. тракторов (в том числе 6 тыс. с двигателем мощностью 250 и более л.с.), свыше 9 тыс. зерноуборочных комбайнов (из них около 6,5 тыс. с пропускной способностью 12 кг в секунду и выше), 4 тыс. кормоуборочных комбайнов (из которых свыше 2,1 тыс. с мощностью двигателя более 400 л.с.) и другая техника. Ежегодно проходят испытания новые образцы самоходной и прицепной отечественной техники.
В целях наращивания производства свинины и численности свинопоголовья в 2017 году приступили к строительству двух свиноводческих комплексов с законченным циклом «Агропредприятие «Белдан» по производству свинины в Белыничском районе» и «Свиноводческий комплекс в Славгородском районе ОАО «Могилевский мясокомбинат», строительство которых находится на завершающем этапе.
За прошедший год в области построено три высокотехнологичных молочно-товарных комплекса в ОАО «Амкодор-Шклов» Шкловского района, ОАО «Рассвет» им. К.П. Орловского Кировского района и КСУП «Доброволец» Кличевского района. Это позволит обеспечить рост объемов товарной продукции, прибыли и рентабельности продаж.
Значимую роль в сельскохозяйственном производстве страны играют крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
Сегодня в Беларуси на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 78 га земли (в том числе 67,9 га сельскохозяйственных угодий). В Могилевской области 87,7 га сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни 66 га).
На 1 января 2018 г. в фермерских хозяйствах содержалось крупного рогатого скота – 16,2 тыс. голов (109% к предыдущему году), свиней – 23,1 тыс. голов (75%), овец и коз – 18,4 тыс. голов (104%), птицы всех видов – 162,3 тыс. голов (136%).
На 1 января 2018 г. в Беларуси насчитывалось 989 тыс. личных подсобных хозяйств, в их землепользовании находилось 782 тыс. га сельскохозяйственных угодий. По состоянию на эту дату население содержало 90 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 70 тыс. голов, свиней – 354 тыс. голов (93%), птицы всех видов – 5 млн. голов. В 2017 году населением произведено 315 тыс. тонн молока, 706 млн. штук яиц и реализовано 86,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.
На постоянной основе осуществляется государственная поддержка и фермерских и личных подсобных хозяйств.
Республика Беларусь, занимая 25-е место в мировых объемах производства молока и молокопродуктов, вышла на 8-е место в экспорте. Наиболее высокий рейтинг наша страна имеет по производству и экспорту льноволокна – 2-е и 3-е места соответственно. Также Беларусь входит в двадцатку стран-экспортеров мяса, сахара и масла рапсового.
О сезонных особенностях обеспечения безопасности дорожного движения с присутствующими на дне информирования говорил вриод начальника Дрибинского РОВД Сергей Малига.
Многолетняя статистика свидетельствует, что самое аварийное время года приходится на осенне-зимнее межсезонье. Сергей Николаевич дал рекомендации и водителям, и пешеходам, которые помогут избежать проблем на дороге.
Тему «Малая родина. Деревеньки с большой историей» осветила ответственный секретарь районной газеты Мария Шпакова.
В нашей стране 2018–2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Такое решение принято, в том числе и в целях сохранения историко-культурного и духовного наследия. А на Могилевщине есть что беречь, о чем рассказывать и чем гордиться.
Визитной карточкой области являются известные далеко за пределами Беларуси исторические памятники и архитектурные достопримечательности. Это Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве, дворец князя Потемкина в Кричеве, музей под открытым небом «Белорусская этнографическая деревня ХIХ века» в Буйничах, мемориальный комплекс Северной войны в д. Лесная Славгородского района, Бобруйская крепость, «Буйничское поле».
Самый большой родник Восточной Европы — Голубая криница, расположенная недалеко от д. Клины Славгородского района, и ботанический сад «Иванов хутор», признанный ЮНЕСКО уникальным природоохранным объектом, в д. Брилевка Краснопольского района. Этот сад, где на 10 га наряду с яблонями и грушами произрастают и заморские экзоты, создал уроженец этой деревни Иван Зотов.
К шедеврам архитектурного наследия относится один из лучших дворцово-парковых ансамблей Беларуси XIX века так называемый – Жиличский Версаль, д. Жиличи Кировского района.
Объект Уникального сакрального зодчества —православный Храм Растрелли в д. Выдренка Краснопольского района. Он построен более ста лет назад без единого гвоздя. Это памятник деревянного зодчества архитектора Растрелли, того самого, который проектировал Зимний дворец в Петербурге.
Старейшей православной обителью нашей страны, заложенной в далеком 1380 году, является Свято-Успенский мужской монастырь, расположенный в д. Пустынки Мстиславского района.
Уникален и Свято-Вознесенский женский монастырь в д. Барколабово Быховского района, основанный в 1623 году. Здесь хранится шедевр белорусской иконописи — чудотворная икона «Барколабовская Матерь Божья Одигитрия».
У нас также есть свои памятники архитектуры. В первую очередь это Усадебный комплекс в д. Рясно, построенный в 1895 году,
остатки костела Святого Казимира ХIХ века в д. Рясно, Николаевская церковь в Рясно, введенная в 1891 году, Свято-Покровская церковь в д. Кищицы, черневская церковь.
Богата наша земля и на памятники природы. «Трилесинские исполины» — на земельном участке площадью 3,3 гектара произрастают деревья – богатыри. Один из тополей в обхвате 589см., высотой около 40 метров, диаметром кроны более 20 метров, второй тополь в обхвате 472 см, длина окружности дуба 395 см.
Памятник природы «Каменский бор», расположен на землях Ряснянского лесничества. На участке леса площадью 8,5 г. произрастают сосна, ель, осина и дуб. Среди леса расположено озеро, площадью 3,6 га, на котором растут белые лилии. «Гремячая криница» находится недалеко от Рясно. Родник благоустроен и является местом традиционного отдыха населения. Памятники природы «Лесные богатыри» и «Гонтовля» отличаются оригинальной многолетней растительностью.
В ходе встречи была возможность вести открытый диалог с представителями различных служб района. От жителя деревни Новое Прибужье поступила просьба обратить внимание на более тщательную очистку его улицы во время зимних снегопадов.
Ария ГЕРМАНОВА
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Ежемесячно, каждый третий четверг, на Дрибинщине проходит единый день информирования населения. Очередные встречи прошли 15 ноября....
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