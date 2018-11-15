Все научные разработки 2018 года будут внедрены в производство - Гусаков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все научные разработки 2018 года будут внедрены в производство. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Самая главная задача - это полное внедрение результатов. По итогам 2018 года у нас не будет невостребованных результатов, все наши разработки будут внедрены в производство. Мы наладили сотрудничество с рядом промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, которым предлагаем наши разработки", - сказал Владимир Гусаков. Окупаемость разработок академии наук составляет от Br5 до Br100 на каждый вложенный рубль.

Он подчеркнул, что направления работы белорусской и мировой науки совпадают. "Мы достигли успехов в космосе, в области машиностроения заканчиваем разработку электромобилей. Создали суперкомпьютер, который выполняет 20 трлн операций в секунду. В этом году налажено производство 47 медицинских препаратов, не уступающих зарубежным образцам. Большие успехи достигнуты в области биотехнологий", - добавил председатель Президиума НАН.

Престиж профессии ученого, по его словам, заметно возрос. "К нам с удовольствием идет молодежь, средний возраст составляет 47 лет. Ежегодно принимаем 320-350 самых талантливых молодых ученых", - отметил Владимир Гусаков.

Сегодня НАН Беларуси отмечает 90-летие. На торжественном собрании научной общественности страны награждают лучших ученых. В Минск приехали известные ученые стран СНГ, ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров. Организована выставка научно-технических достижений ученых НАН Беларуси, где представлено свыше 300 новых разработок и технологий. В ее составе семь кластеров, связанных с приоритетными научными направлениями. Здесь можно ознакомиться с космическими, информационными, био-, нанотехнологиями, новыми лекарственными средствами, достижениями ученых-аграриев.

Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров БССР о реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук было принято 13 октября 1928 года. Открытие Академии наук состоялось 1 января 1929 года. В настоящее время в составе НАН Беларуси работают семь отделений наук. Функционируют свыше 100 организаций, где занято более 15 тыс. человек. В академии работают 427 докторов наук и 1707 кандидатов наук, из них звание профессора имеют 226 человек, доцента - 499. Доля исследователей в возрасте до 29 лет составляет почти 30% состава академии.-0-