Синоптики рассказали, что в выходные на Пинщине ожидаются туман, гололедица и мокрый снег



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя за прошедшие сутки температура воздуха составила +4ºС, что на 2ºС выше средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7 ºС. Минимальная температура воздуха сегодня ночью отмечалась +4 ºС.

Завтра синоптики прогнозируют малооблачную, без осадков погоду, ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит -2…-7°С, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

В ночь на воскресенье погода начнет меняться. Ночью лишь местами ожидаются кратковременные осадки, а днем на большей части территории Пинска и района пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. Внимание! На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до 5 градусов мороза, днем столбики термометров не поднимутся выше +5°С.

В начале трудовой недели погода существенно не изменится. В понедельник на большей части территории выпадут

кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Будьте осторожны! На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер северного направления усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем -2…+3°С.

Сотрудники Пинского центра гигиены дали рекомендации, как избежать зимних травм:

Шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за правило идти медленным шагом.

Особое внимание нужно уделить обуви. Выбирайте обувь на плоской подошве с широкой носовой частью, а также с четким рисунком протектора желательно, чтобы рисунок имел как мелкие, так и крупные элементы. На зимний период стоит отказаться от обуви с высокими каблуками или платформами, обуви с плоской подошвой .

желательно, чтобы рисунок имел как мелкие, так и крупные элементы. На зимний период стоит . Откажитесь от носки сумок через плечо, равномерно распределяйте нагрузку на обе руки — это поможет не потерять равновесие и не упасть.

— это поможет не потерять равновесие и не упасть. Старайтесь не держать руки в карманах , так как при падении инстинктивные движения руками могут помочь сохранить равновесие, по этой же причине стоит отказаться от одежды сковывающей движения.

, так как при падении инстинктивные движения руками могут помочь сохранить равновесие, по этой же причине стоит отказаться от одежды сковывающей движения. Если вы носите длинное пальто или шубу приподымайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице .

. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву , а не перекатывая с пятки на носок.

, а не перекатывая с пятки на носок. Пожилым людям не следует выходить из дома без трости с острым наконечником, без надобности в «скользкую» погоду стоит отложить походы в магазин и всевозможные инстанции.

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