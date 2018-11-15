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Синоптики рассказали, что в выходные на Пинщине ожидаются туман, гололедица и мокрый снег

16.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Синоптики рассказали, что в выходные на Пинщине ожидаются туман, гололедица и мокрый снег
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя за прошедшие сутки температура воздуха составила +4ºС, что на 2ºС выше средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7 ºС. Минимальная температура воздуха сегодня ночью отмечалась +4 ºС.

Завтра синоптики прогнозируют малооблачную, без осадков погоду, ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.  Температура воздуха ночью составит -2…-7°С, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

В ночь на воскресенье погода начнет меняться. Ночью лишь местами ожидаются кратковременные осадки, а днем на большей части территории Пинска и района пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. Внимание! На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до 5 градусов мороза, днем столбики термометров не поднимутся выше +5°С.

В начале трудовой недели погода существенно не изменится. В понедельник на большей части территории выпадут
кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Будьте осторожны! На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер северного направления усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем -2…+3°С.

Сотрудники Пинского центра гигиены дали рекомендации, как избежать зимних травм:

  • Шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за правило идти медленным шагом.
  • Особое внимание нужно уделить обуви. Выбирайте обувь на плоской подошве с широкой носовой частью, а также с четким рисунком протектора желательно, чтобы рисунок имел как мелкие, так и крупные элементы. На зимний период стоит отказаться от обуви с высокими каблуками или платформами, обуви с плоской подошвой.
  • Откажитесь от носки сумок через плечо, равномерно распределяйте нагрузку на обе руки — это поможет не потерять равновесие и не упасть.
  • Старайтесь не держать руки в карманах, так как при падении инстинктивные движения руками могут помочь сохранить равновесие, по этой же причине стоит отказаться от одежды сковывающей движения.
  • Если вы носите длинное пальто или шубу приподымайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице.
  • Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  • Наступать следует на всю подошву, а не перекатывая с пятки на носок.
  • Пожилым людям не следует выходить из дома без трости с острым наконечником, без надобности в «скользкую» погоду стоит отложить походы в магазин и всевозможные инстанции.

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