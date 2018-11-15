17 ноября в Кобрине заложат питомник ценных белорусских деревьев и кустарников, сообщил TUT.BY заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.





Одна из главным целей объекта — получить надежный посадочный материал для реабилитации загрязненных земель и мест, где необходимо удалить в массовом порядке агрессивные чужеродные деревья.

Например, в Беловежской пуще несколько лет идет борьба с красным дубом, который приехал к нам из США более 100 лет назад. Он настолько «живуч», что внедряется даже в естественные высоковозрастные леса и вытесняет белорусские виды. Главный способ борьбы с «интервентом» — вырубка. На освободившихся площадях можно будет высадить деревья из Кобринского питомника.

Кроме того, в Полесье назрела проблема спасения от полного исчезновения особо ценных тополевников и замечательных реликтовых сообществ ивы белой.

В общей сложности в питомнике на территории Кобринского районного эколого-биологического центра детей и юношества заложат 8 видов деревьев и 12 клонов.

«В питомнике будут задействованы только аборигенные виды растений, не представляющие угрозы для местного биологического разнообразия», — сообщил Виктор Демянчик.

Проект реализуется под руководством Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси в рамках международной технической помощи «Энергия биомассы — превращение природного потенциала в региональное сотрудничество».