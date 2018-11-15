Бравировал связями с силовиками и выманивал деньги. Минчанина подозревают в мошенничестве

Минчанина подозревают в том, что он предлагал решать различные вопросы в государственных органах, бравируя связями в силовых структурах. Таким образом мужчина выманивал до восьми тысяч долларов. Подробности сообщает пресс-служба МВД .



Фото: mvd.gov.by

Минчанин выманивал у людей деньги, предлагая решить различные вопросы в государственных органах, сообщает милиция. Для большей убедительности он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Мог и сам представляться сотрудником милиции.

За решение вопросов ему передавали деньги в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до восьми тысяч долларов.

Но никаких действий после этого мужчина не предпринимал, обязательств не исполнял.



Фото: mvd.gov.by

Сейчас в отношении минчанина проводится проверка, его подозревают в мошеннических действиях. Пострадавших граждан просят обратиться в ГУБОПиК МВД.

Также в пресс-службе поясняют: согласно примечанию к статье 431 УК Республики Беларусь (Дача взятки), лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.