|
Бравировал связями с силовиками и выманивал деньги. Минчанина подозревают в мошенничестве
16.11.2018 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Минчанина подозревают в том, что он предлагал решать различные вопросы в государственных органах, бравируя связями в силовых структурах. Таким образом мужчина выманивал до восьми тысяч долларов. Подробности сообщает
Минчанин выманивал у людей деньги, предлагая решить различные вопросы в государственных органах, сообщает милиция. Для большей убедительности он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Мог и сам представляться сотрудником милиции.
За решение вопросов ему передавали деньги в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до восьми тысяч долларов.
Но никаких действий после этого мужчина не предпринимал, обязательств не исполнял.
Сейчас в отношении минчанина проводится проверка, его подозревают в мошеннических действиях. Пострадавших граждан просят обратиться в ГУБОПиК МВД.
Также в пресс-службе поясняют: согласно примечанию к статье 431 УК Республики Беларусь (Дача взятки), лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А мог и сам представляться сотрудником милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)