У самого дорогого туалета в Гомеле появится близнец. В центральной части набережной, недалеко от скульптуры «Лодочник», началась подготовка к строительству, завершить которое планируют к майским праздникам, сообщили TUT.BY в управлении капитального строительства города Гомеля. Также здесь рассказали, почему не работает уже открытый туалет возле «Немо».





— Это не спонтанное решение. Изначально планировалось, что будет две очереди строительства. Сейчас обустраивается строительная площадка. Действовать будем по схожему сценарию. Разберется насыпь, укрепятся боковые поверхности, их забетонируют, — рассказывает заместитель директора по производству городского УКС Леонид Разумов.

Экстерьер второго туалета будет схож с уже возведенным, но внутри, возможно, он будет выглядеть иначе.

Во сколько городу обойдется объект, традиционно пока не сообщается. Напомним, проектная стоимость первого туалета составляла 750 тысяч долларов. Однако конечная сумма до сих пор неизвестна.

В УКСе говорят, что еще до строительства все решения тщательно взвешивались, рассматривались разные варианты, в том числе и удешевления объекта.

— Предлагали более дешевый вариант: поставить автобусы с биотуалетами, как на Красной площади. Но если кто-то ходил возле этих кабинок и в эти кабинки, тот знает, какое это сомнительное удовольствие. 21 век, цивилизация, а у нас 2,5 километра набережной — и ни одного туалета, — высказал позицию замдиректора.





Кстати, уже открытый туалет проработал не больше недели. Что случилось?

— Ничего не случилось. Во-первых, он еще не открывался. По договору ввод объекта назначен на декабрь, но построили раньше и сделали тестовый пуск. Протестировали, посмотрели. Все инженерное оборудование сработало в штатном режиме. Все там хорошо. В декабре мы передадим его на баланс Дворцово-паркового ансамбля — и уже они его должны будут открыть.