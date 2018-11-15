22–23 ноября на Белорусской железной дороге пройдет Пятый юбилейный слет машинистов

22 ноября в Могилеве в Доме культуры железнодорожников состоится торжественное открытие Пятого юбилейного слета машинистов с участием Начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова и Председателя Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Валерия Стромука.

Форум будет организован в формате пяти круглых столов. Его участники обсудят вопросы рационального использования локомотивов и локомотивных бригад, эксплуатации нового подвижного состава, обеспечения безопасности движения и повышения ее уровня. Также на повестке дня слета – повышение качества профессионального обучения, улучшение условий труда, совершенствование медицинского сопровождения локомотивных бригад, повышение мотивации труда машинистов и помощников машинистов Белорусской железной дороги и др.

Итогом обсуждений данных вопросов станут конкретные решения, направленные на принятие действенных мер по повышению эффективности деятельности не только локомотивного хозяйства, но и всей Белорусской железной дороги.

В рамках Пятого юбилейного слета машинистов состоится церемония награждения работников локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги нагрудными знаками «За безаварийный пробег на локомотиве 1 000 000 км» и «За безаварийный пробег на локомотиве 500 000 км», а также ветеранов труда, внесших значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

В настоящее время общая численность работников локомотивных бригад на Белорусской железной дороге составляет более 6 тыс. человек. Почти 40% машинистов Белорусской железной дороги имеют высшее и среднее специальное образование.

Надо отметить, что слеты машинистов на Белорусской железной дороге проводятся традиционно раз в два года. Первый слет машинистов состоялся в 2010 году в городе Лиде.