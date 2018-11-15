Уважаемые посетители нашей страницы! 17 ноября с 9.00 до 12.00 пройдёт "прямая телефонная линия" заместителя начальника Минского областного управления МЧС Виталия Аркадьевича Пекурина. Задать свой вопрос можно будет по телефону +375 17 273-92-78
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На связи - замначальника Минского областного управления МЧС
16.11.2018 — Новости Общества | Единство
Уважаемые посетители нашей страницы! 17 ноября с 9.00 до 12.00 пройдёт "прямая телефонная линия" заместителя начальника Минского областного управления МЧС Виталия Аркадьевича Пекурина. Задать свой вопрос можно будет по телефону +375 17 273-92-78
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17ноября состоится "прямая телефонная линия" заместителя начальника Минского областного управления МЧС
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