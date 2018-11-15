Участковый – специалист широкого профиля

Участковый – самый близкий к народу милиционер, который каждый день помогает людям разбираться с житейскими бедами и проблемами на вверенной ему территории.

Накануне профессионального праздника – Дня участкового инспектора милиции о непростых буднях и особенностях службы корреспонденту «А» рассказал капитан милиции Олег Крачковский, участковый инспектор милиции отделения охраны правопорядка и профилактики Загородного отдела милиции Борисовского РУВД:

– Я обслуживаю 14 деревень Лошницкого сельского Совета, на этой территории работаю уже более 12 лет. На участке я один, поэтому занимаюсь всем – веду документацию, составляю протоколы, расследую дела, раскрываю преступления. Мой рабочий день начинается с того, что я прихожу на участок, уточняю в сельсовете, нет ли каких-нибудь вопросов, и отправляюсь с материалами объезжать территорию. Параллельно люди обращаются со своими проблемами – всем стараешься помочь, и так каждый день. Летом, чтобы застать сельчан дома, часто приходится вставать в 3-4 утра, иначе все разбегутся по делам, – деревня просыпается рано, и участковый тоже. За годы работы познакомился со всеми подопечными деревенскими жителями, у меня их 2647, не считая дачников.

В работе сельского участкового есть свои особенности.

Участковый инспектор для того, чтобы наладить устойчивый контакт с населением, заслужить уважение, своим отношением к людям, умением слушать и понимать должен доказать, что ему можно доверять. Нужно быть тонким психологом, умеющим найти подход к каждому человеку. Необходимо уметь разговаривать и с пожилыми людьми, и с молодежью. Еще важно понимать сельский уклад жизни, знать местные обычаи, территориальные особенности, все тропинки и обходы. Первые два года с момента вступления в должность я ежедневно изучал вверенную мне территорию, знакомился с людьми, общался, разбирался, что к чему.

Самые распространенные правонарушения, с которыми сталкивается в работе участковый, – семейные скандалы, хищения и кражи, изготовление и реализация самогона и т.д. В раскрытии помогает, прежде всего, взаимодействие с местными жителями – соседи всегда подскажут, очевидцы сообщат. В рамках закона за совершенные правонарушения людей приходится наказывать, и они могут затаить обиду и злобу, хотя доброжелателей, конечно,

больше.

Важная часть работы участкового – профилактические беседы с разными категориями граждан. Это и лица, злоупотребляющие алкоголем, и несовершеннолетние правонарушители, скандалисты, ранее судимые граждане. Именно профилактика – лучшая превентивная мера. Направить человека в правовое русло, предупредить конфликт и не допустить нарушения закона, за которым последует наказание, – первостепенная задача в работе.

Все подразделения милиции имеют достаточно узкую специализацию. Самая главная особенность сельского участкового в том, что он должен быть специалистом широкого профиля. Это касается и исполнения служебных обязанностей, и общения с людьми. У себя на участке милиционер – это сыщик, госавтоинспектор, инспектор по делам несовершеннолетних, мировой судья.

К участковому часто обращаются с самыми разными просьбами: разрешить семейный конфликт, трудоустроить, посоветовать, одинокие пенсионеры – починить, посодействовать. Продолжать можно бесконечно. Даже если помочь не можешь, всегда стараешься подсказать, куда можно обратиться, как сделать.

По приходу домой работа не заканчивается, служба продолжается 24 часа – жители могут позвонить вечером, если что-то происходит неладное, да и часто необходимо обдумать сложные вопросы. Оставлять работу за порогом дома не получается. Чтобы исполнять обязанности участкового хорошо, этой профессией надо жить. Честно признаюсь, что за дело переживаю душой, и всегда приятно, когда люди говорят искреннее «спасибо».

Беседовала Наталья НАЗАРЕНКО