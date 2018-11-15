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Первые милицейские "Дожинки". Шуневич наградил лучших работников подшефного сельхозпредприятия
16.11.2018 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Первые «Дожинки» прошли в подшефном хозяйстве МВД «Хутор-Агро». Как
— Сегодня к празднику тружеников села мы причисляем и себя — ведь наш эксперимент удался! — отметил министр. — Задача была непростая и с организационной точки зрения, и с практической. Но мы вместе преодолели все проблемы! Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого «милицейского» подразделения!
Напомним, на предприятии
Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил руководителю подшефного хозяйства «Хутор-Агро» ключи от нового трактора. Дипломы и подарки получили также передовики труда. В их честь состоялся праздничный концерт.
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- Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого "милицейского"...
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