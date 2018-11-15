Первые «Дожинки» прошли в подшефном хозяйстве МВД «Хутор-Агро». Как сообщает пресс-служба ведомства , работников хозяйства министр внутренних дел Игорь Шуневич поздравил лично.



Фото: mvd.gov.by

— Сегодня к празднику тружеников села мы причисляем и себя — ведь наш эксперимент удался! — отметил министр. — Задача была непростая и с организационной точки зрения, и с практической. Но мы вместе преодолели все проблемы! Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого «милицейского» подразделения!

Напомним, на предприятии трудятся бывшие осужденные , а также принудительно отправленные на реадаптацию в ЛТП. Как отмечают в ведомстве, если сначала «Хутор-Агро» в шутку называли «первым милицейским подразделением с сельхозуклоном», то сегодня это образцовое предприятие ведомства, дающее возможность людям заниматься любимым делом. По программе ресоциализации в хозяйство были трудоустроены более 60 человек из ЛТП и 8 осужденных.













Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил руководителю подшефного хозяйства «Хутор-Агро» ключи от нового трактора. Дипломы и подарки получили также передовики труда. В их честь состоялся праздничный концерт.