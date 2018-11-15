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29-летнего жителя Вилейки будут судить сразу по 6 статьям: наркотики, спаивание и секс с подростками

16.11.2018 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Вилейки. Его обвиняют сразу по семи статьям УК, включая оборот наркотиков и склонение к их употреблению, а также половое сношение с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов следует, что парень на продажу выращивал дома коноплю, из которой готовил наркотики. При обыске также нашли маковую солому и психотропные вещества.

«Марихуану обвиняемый курил не только сам, но и предлагал находившимся у него в гостях несовершеннолетним девушкам. А также вовлекал их в распитие спиртного, вступал с ними в половую связь», — рассказала старший прокурор отдела по надзору Лариса Довбнюк.

Его обвинят по семи статьям: ч.1 ст. 329 (выращивание запрещенных к возделыванию растений в целях изготовления наркотиков), ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов в крупном размере), ч.2 ст. 331 (склонение двух несовершеннолетних к потреблению наркотиков), ч.1 ст. 332 (предоставление помещений для потребления наркотиков), ч.1 ст. 168 (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет) и ч.1 ст. 173 УК (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление спиртного).

Мужчина ожидает суда под стражей, ему грозит серьезный срок. Ранее в поле зрения милиции он не попадал, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

 
 
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Хотя раньше в поле зрения милиции мужчина не попадал. Соседи нормально о нем отзывались.
 
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