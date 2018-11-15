На Гомельщине участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла





В последнее время на территории Гомельской области участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла.

Так, за 10 месяцев 2018 года выявлено 135 правонарушений, связанных с незаконным оборотом лома черных и цветных металлов. Из незаконного оборота изъято 640 050 кг лома черных и цветных металлов на сумму 195 183 рублей, из которых 602 162 кг чёрного металла и 37 888 кг цветного металла.

В основном этим видом деятельности занимаются представители народности рома, а также так называемые «незаконные предприниматели». Данную деятельность спровоцировало резкое увеличение цены на лом черного металла. В этой связи правоохранительные органы предпринимают ряд мер по предупреждению, профилактике, пресечений правонарушений в данной сфере. На обслуживаемой территории сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению мест (скупок) черного и цветного металла, производятся задержания транспортных средств, перевозящих лом черного и цветного металла без сопроводительных документов, отрабатываются субъекты хозяйствования, где имеется металлолом с целью принятия должностным лицом мер к незамедлительной сдачи отходов металла.

Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов.

Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов, их лома и отходов влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — до трехсот процентов от стоимости металлопродукции, черных и цветных металлов, изделий, их содержащих, а также их лома и отходов.