ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельщине участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла

16.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

На Гомельщине участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла

В последнее время на территории Гомельской области участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла.

Так, за 10 месяцев 2018 года выявлено 135 правонарушений, связанных с незаконным оборотом лома черных и цветных металлов. Из незаконного оборота изъято 640 050 кг лома черных и цветных металлов на сумму 195 183 рублей, из которых 602 162 кг чёрного металла и 37 888 кг цветного металла.

В основном этим видом деятельности занимаются представители народности рома, а также так называемые «незаконные предприниматели». Данную деятельность спровоцировало резкое увеличение цены на лом черного металла. В этой связи правоохранительные органы предпринимают ряд мер по предупреждению, профилактике, пресечений правонарушений в данной сфере. На обслуживаемой территории сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению мест (скупок) черного и цветного металла, производятся задержания транспортных средств, перевозящих лом черного и цветного металла без сопроводительных документов, отрабатываются субъекты хозяйствования, где имеется металлолом с целью принятия должностным лицом мер к незамедлительной сдачи отходов металла.

Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов.

Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов, их лома и отходов влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — до трехсот процентов от стоимости металлопродукции, черных и цветных металлов, изделий, их содержащих, а также их лома и отходов.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время на территории Гомельской области участились случаи незаконной транспортировки, хранения, закупки лома черного и цветного металла....
 
Новости дня
Новости общества
 
Гаражи - под снос. Между проспектом и улицей Карла Маркса задумали построить гостиницу и кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика