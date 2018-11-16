Коллективы сельскохозяйственных предприятий Костюковичского района посетили представители власти и общественных организаций.
Вместе со словами благодарности за труд, виновникам торжества были вручены заслуженные награды, подарки и материальные вознаграждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Коллективы сельскохозяйственных предприятий Костюковичского района посетили представители власти и общественных организаций. Вместе со словами благодарности...