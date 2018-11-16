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В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

16.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Коллективы сельскохозяйственных предприятий Костюковичского района посетили представители власти и общественных организаций.

Вместе со словами благодарности за труд, виновникам торжества были вручены заслуженные награды, подарки и материальные вознаграждения.

В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности


В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Костюковичах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

 

 
 
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Коллективы сельскохозяйственных предприятий Костюковичского района посетили представители власти и общественных организаций. Вместе со словами благодарности...
 
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