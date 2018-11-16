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В Пинске откроется супермаркет Eurospar

17.11.2018 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске откроется супермаркет сети SPAR, сообщает медиахолдинг «Варяг».


Магазин откроется в конце ноября на улице Шапошника, 9. Площадь Eurospar составит 1560 квадратных метров.

В супермаркете будет работать фуд-корт, где покупателям предложат роллы, шаурму, лепешки, шаньгу и китайскую лапшу WOK.

Напомним, в декабре прошлого года сеть Spar пришла в Брест. Гипермаркет не проработал и года. После 4 ноября на месте брестского Interspar откроется Корона.

 
Теги: Брест
 
 
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В супермаркете будет работать фуд-корт, где покупателям предложат роллы, шаурму, лепешки, шаньгу и китайскую лапшу WOK.
 
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