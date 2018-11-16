В Пинске откроется супермаркет Eurospar

В Пинске откроется супермаркет сети SPAR, сообщает медиахолдинг «Варяг».





Магазин откроется в конце ноября на улице Шапошника, 9. Площадь Eurospar составит 1560 квадратных метров.

В супермаркете будет работать фуд-корт, где покупателям предложат роллы, шаурму, лепешки, шаньгу и китайскую лапшу WOK.

Напомним, в декабре прошлого года сеть Spar пришла в Брест . Гипермаркет не проработал и года . После 4 ноября на месте брестского Interspar откроется Корона.