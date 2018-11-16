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В Пинске откроется супермаркет Eurospar
17.11.2018 08:11 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске откроется супермаркет сети SPAR,
Магазин откроется в конце ноября на улице Шапошника, 9. Площадь Eurospar составит 1560 квадратных метров.
В супермаркете будет работать фуд-корт, где покупателям предложат роллы, шаурму, лепешки, шаньгу и китайскую лапшу WOK.
Напомним, в декабре прошлого года сеть Spar
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В супермаркете будет работать фуд-корт, где покупателям предложат роллы, шаурму, лепешки, шаньгу и китайскую лапшу WOK.
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