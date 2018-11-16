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Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, 90-летие Академии наук и награждение предпринимателей года
17.11.2018 09:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 16 ноября
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной
Президент подписал
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 16 ноября №445 "О финансировании инвестиционных проектов", который нацелен на социально-экономическое
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии
Алгоритм компенсации потерь белорусской экономики из-за
Промышленное
Проект
В сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных стать драйверами экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественной церемонии награждения
Определены
Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, которое позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех
Парламент будет содействовать
Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации
Миноблисполком определил населенные пункты,
РЕПОРТАЖ:
Памятный знак установят
До
На водителя школьного автобуса, насмерть сбившего мальчика в Чашникском районе, завели
Белорусские футболисты
Белорусский пловец
СЕГОДНЯ
Анонсы на 17-18 ноября
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По 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице проходит многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition.
Танцевальный марафон "Серьезные отношения" 17 ноября впервые пройдет в Минске. Мероприятие начнется в 14.00 с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.
Мероприятие, посвященное Международному дню недоношенного ребенка, состоится 17 ноября в гостинице "Беларусь" (ул. Сторожевская, 15) с 15.30 до 18.30.
Выставка фото недоношенных детей "Маленький Большой Я" по 30 ноября проходит в ТРЦ Galleria Minsk.
Фэмили-фестиваль "МамаTime" пройдет по 23 ноября в Минске.
В Минске стартует сезон специализированных рыбных ярмарок. Первой площадкой станет территория у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Здесь 17-18 ноября с 9.00 до 17.00 рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
18 ноября
В Республике Беларусь - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Установлен Указом Президента Республики Беларусь 10 ноября 1995 года и ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается по инициативе ООН с 2005 года в третье воскресенье ноября.
Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Установлен Советом Европы в 2015 году.
135 лет назад родилась Миронова Екатерина Эдуардовна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1940). С 1920 г. работала в Белорусском театре им.Я.Купалы, одновременно в 1920-21 гг. актриса и режиссер Второго показательного театра. Среди лучших ролей: Павлина ("Конец дружбы" К.Крапивы), Федосья ("Последние" М.Горького), Галчиха ("Без вины виноватые" А.Островского) и др. Умерла в 1946 г.
190 лет назад родился Даун Джон Лэнгдон Хэйдон, английский ученый, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм". Умер в 1896 г.
95 лет назад родился Шепард Алан Бартлет, первый американский астронавт, контр-адмирал. Командир космического корабля "Аполлон-14", совершившего 31 января - 10 февраля 1971 г. полет на Луну. Умер в 1998 г.
80 лет назад родился Леви Владимир Львович, российский писатель, врач. Автор книг "Охота за мыслью", "Искусство быть собой", "Я и Мы" и др.
75 лет назад родился Чхеидзе Темур Нодарович, режиссер, актер, народный артист Грузинской ССР, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Ожившие легенды", "Твой сын, земля".
19 ноября
В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.
70 лет назад родился Берсан Михаил Иванович, дирижер, заслуженный артист Беларуси (1991), народный артист Беларуси (1998). Автор многочисленных аранжировок произведений белорусских композиторов, в том числе Е.Глебова, Э.Зарицкого, И.Лученка, Д.Смольского, Э.Ханка и др.
175 лет назад родился Авенариус Рихард, немецкий философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма. Умер в 1896 г.
130 лет назад родился Капабланка Хосе Рауль, кубинский шахматист, 3-й в истории шахмат чемпион мира (1921-1927), дипломат. Умер в 1942 г.
115 лет назад родился Мессерер Асаф Михайлович, российский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист СССР. В 1921-1954 гг. в Большом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947). Умер в 1992 г.
80 лет назад родился Тернер Тед, американский общественный деятель и медиамагнат, создатель первой в мире круглосуточной информационной службы Си-Эн-Эн.
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Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, 90-летие Академии наук и награждение предпринимателей года
ВЧЕРА Картина дня. 16 ноября Читать далее на сайте БелТА
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