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Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, 90-летие Академии наук и награждение предпринимателей года

17.11.2018 09:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, 90-летие Академии наук и награждение предпринимателей года

ВЧЕРА

Картина дня. 16 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой. Александр Лукашенко требует от правительства выработать четкий план по расширению направлений использования электроэнергии в различных сферах. Правительство Беларуси рассматривает варианты субсидирования для поощрения использования электроэнергии на предприятиях и в быту, рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания у главы государства. В Беларуси в скором времени может быть принят нормативный документ, в соответствии с которым в новом и реконструируемом жилье должны будут использоваться преимущественно электроплиты.

Президент подписал закон о производстве и обращении органической продукции. Законом определены требования к производственным процессам. В частности, запрещается использовать земельные участки, водные объекты, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами, применять химические удобрения и химсредства защиты растений, ионизирующее излучение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 16 ноября №445 "О финансировании инвестиционных проектов", который нацелен на социально-экономическое развитие Оршанского района Витебской области и реализацию инвестиционных проектов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет посещать Беларусь с официальным визитом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом.

Алгоритм компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации должен быть выработан к 15 декабря, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Промышленное сотрудничество Беларуси и России имеет огромный потенциал, стороны нацелены на то, чтобы сформировать перечень приоритетных совместных проектов, заявил Чрезвычайный и Полномочий Посол России в Беларуси Михаил Бабич. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года, заявил Михаил Бабич.

ВВП Беларуси в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработан в Беларуси.

В сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных стать драйверами экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года".

Определены победители битвы стартапов Belbiz Battle, которая прошла во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, которое позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков.

Парламент будет содействовать научно-исследовательской деятельности в Беларуси, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном собрании научной общественности страны, посвященном 90-летию НАН Беларуси.

Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации антропоморфных роботов.

Миноблисполком определил населенные пункты, участок в которых могут купить только нуждающиеся.

РЕПОРТАЖ: Готовность госорганов к ЧС проверили на учениях в Молодечненском районе

Фотокорреспондент БЕЛТА победил в конкурсе на лучшее освещение в СМИ уборочной кампании.

Памятный знак установят в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. Открытие нового арт-объекта состоится 8 декабря во время празднования 15-летия поместья Деда Мороза.

До 13 градусов мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября.

На водителя школьного автобуса, насмерть сбившего мальчика в Чашникском районе, завели уголовное дело.

Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций.

Белорусский пловец Илья Шиманович победил на седьмом этапе Кубка мира в Сингапуре.

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Первые делегации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прибудут в Минск 17 ноября. К репетициям участники конкурса песни приступят 20 ноября.

По 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице проходит многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition.

Танцевальный марафон "Серьезные отношения" 17 ноября впервые пройдет в Минске. Мероприятие начнется в 14.00 с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.

Мероприятие, посвященное Международному дню недоношенного ребенка, состоится 17 ноября в гостинице "Беларусь" (ул. Сторожевская, 15) с 15.30 до 18.30.

Выставка фото недоношенных детей "Маленький Большой Я" по 30 ноября проходит в ТРЦ Galleria Minsk.

Фэмили-фестиваль "МамаTime" пройдет по 23 ноября в Минске.

В Минске стартует сезон специализированных рыбных ярмарок. Первой площадкой станет территория у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Здесь 17-18 ноября с 9.00 до 17.00 рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки.

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18 ноября

В Республике Беларусь - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Установлен Указом Президента Республики Беларусь 10 ноября 1995 года и ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается по инициативе ООН с 2005 года в третье воскресенье ноября.

Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Установлен Советом Европы в 2015 году.

135 лет назад родилась Миронова Екатерина Эдуардовна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1940). С 1920 г. работала в Белорусском театре им.Я.Купалы, одновременно в 1920-21 гг. актриса и режиссер Второго показательного театра. Среди лучших ролей: Павлина ("Конец дружбы" К.Крапивы), Федосья ("Последние" М.Горького), Галчиха ("Без вины виноватые" А.Островского) и др. Умерла в 1946 г.

190 лет назад родился Даун Джон Лэнгдон Хэйдон, английский ученый, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм". Умер в 1896 г.

95 лет назад родился Шепард Алан Бартлет, первый американский астронавт, контр-адмирал. Командир космического корабля "Аполлон-14", совершившего 31 января - 10 февраля 1971 г. полет на Луну. Умер в 1998 г.

80 лет назад родился Леви Владимир Львович, российский писатель, врач. Автор книг "Охота за мыслью", "Искусство быть собой", "Я и Мы" и др.

75 лет назад родился Чхеидзе Темур Нодарович, режиссер, актер, народный артист Грузинской ССР, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Ожившие легенды", "Твой сын, земля".

19 ноября

В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.

70 лет назад родился Берсан Михаил Иванович, дирижер, заслуженный артист Беларуси (1991), народный артист Беларуси (1998). Автор многочисленных аранжировок произведений белорусских композиторов, в том числе Е.Глебова, Э.Зарицкого, И.Лученка, Д.Смольского, Э.Ханка и др.

175 лет назад родился Авенариус Рихард, немецкий философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма. Умер в 1896 г.

130 лет назад родился Капабланка Хосе Рауль, кубинский шахматист, 3-й в истории шахмат чемпион мира (1921-1927), дипломат. Умер в 1942 г.

115 лет назад родился Мессерер Асаф Михайлович, российский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист СССР. В 1921-1954 гг. в Большом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947). Умер в 1992 г.

80 лет назад родился Тернер Тед, американский общественный деятель и медиамагнат, создатель первой в мире круглосуточной информационной службы Си-Эн-Эн.

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Теги: Минск
 
 
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